Jean-Luc Lahaye : Hermine de Clermont-Tonnerre serait dans le coma après un accident

Il y a quelques jours Hermine de Clermont-Tonnerre a été victime d’un accident de moto relativement grave alors qu’elle se trouvait dans les rues parisiennes. Il faut savoir que les chutes ou les accidents avec ces deux-roues sont parfois dramatiques puisque vous n’avez pas une carrosserie qui peut éventuellement vous protéger ou réduire le choc. Alors qu’il était l’invité de L’instant de Luxe, Jean-Luc Lahaye a précisé qu’il voulait rester positif, il espère donc que son amie aille mieux très rapidement.

Le pronostic vital d’Hermine de Clermont-Tonnerre est engagé

La nouvelle a été partagée par Thierry Klemeniuk et elle mentionne le caractère inquiétant de son état de santé. Sur le réseau Facebook, Viviane Zaniroli a également partagé quelques paroles pour évoquer Hermine de Clermont-Tonnerre. Elle adresse alors toutes ses prières pour cette Warrior qui doit se battre. Selon Purepeople qui relaye notamment l’information, l’état de santé serait préoccupant puisque le pronostic vital est engagé.

Jean-Luc Lahaye précise que l’accident de moto a été apparemment très grave .

. Il adore cette fille qui est un personnage décrit comme extraordinaire et elle est toujours très joyeuse.

Lors de son interview à Non Stop People, il a affirmé qu’il espérait qu’elle pourrait s’en sortir.

Il faudra toutefois patienter notamment pour avoir des versions officielles en provenance de sa famille proche. Seuls des messages de soutien peuvent rythmer la toile, mais pour l’instant, il est judicieux de prendre l’intégralité des informations avec des pincettes. Le 2 Juin en fin de journée Viviane Zaniroli précisait toutefois que son amie Hermine de Clermont-Tonnerre avait été victime d’un accident de moto et qu’elle était désormais dans le coma. Elle adressait alors tout son soutien à ses deux enfants.

Qui est Hermine de Clermont-Tonnerre ?

Vous ne connaissez sans doute pas cette femme née en 1966 à Boulogne Billancourt si vous ne côtoyez pas le monde de la jet set par exemple. Hermine de Clermont-Tonnerre a eu plusieurs carrières notamment dans le secteur du stylisme, elle a également eu sa propre agence de communication. Si vous regardez les émissions de télé-réalité, vous avez pu la croisière puisqu’il y a une dizaine d’années, elle se retrouvait au programme de La Ferme Célébrités en Afrique. Hermine de Clermont-Tonnerre a également deux enfants à savoir Calixte et Allegra. Elle a également divorcé il y a près de 11 ans avec Alastair Cuddeford.

Il ne faut pas oublier que les accidents de moto sont parfois bénins, mais d’autres peuvent être graves en fonction de la vitesse et de la cause. En effet, si une voiture peut éventuellement s’en sortir face à un poids lourd par exemple, ce n’est pas forcément le cas pour les deux-roues. Pour l’instant, nous ne connaissons absolument pas la cause de l’accident dont Hermine de Clermont-Tonnerre a été la victime, si nous avons de nouveaux éléments, nous vous les partagerons.