Jazz (JLC Family) : elle poste une photo de sa fille maquillée alors qu’elle n’a que 2 ans et scandalise les internautes !

En participant à des émissions de télé-réalité, les candidats savent que la notoriété est accompagnée de son lot de désagrément. Si cela leur apporte la possibilité de gagner leur vie, de partir participer à des émissions dans des cadres idylliques et de rencontrer de nombreuses personnes, ils sont également visés sur les réseaux sociaux qui peuvent se montrer intraitables.

Jazz fait sans doute partie de ces personnalités découvertes grâce à la télé-réalité qui essuient le plus de critiques venant généralement de Twitter. Rien n’est laissé au hasard : sa personne est critiquée, mais également son quotidien, ses choix éducatifs, son mari, ses enfants… Généralement, la jeune femme qui n’a pas sa langue dans sa poche répond. Elle ne devrait donc pas tarder à réagir face à la dernière polémique en couple qui concerne Chelsea.

Chelsea porte une tenue jugée inappropriée sur Instagram

La jeune femme a posté une photo de famille sur ses réseaux sociaux. On la voit tenir dans ses bras Cayden, tandis qu’elle donne la main à sa famille aînée, Chelsea. Cette dernière est âgée de deux ans et pourtant, elle paraît plus âgée sur la photographie. Pour les internautes, cela vient du choix de sa tenue qu’ils trouvent inapproprié pour son âge.

Elle porte en effet une robe noire moulante et très courte, et certains utilisateurs d’Instagram la soupçonnent même d’avoir été maquillée. « La tenue de Chelsea ne choque que moi ?? On dirait une adulte » commente notamment une internaute, rejoint par d’autres qui expliquent être choqués par l’apparence de la jeune enfant.

Jazz remercie ses fans

Fort heureusement pour Jazz, ces commentaires restent cependant peu nombreux et noyés dans la masse d’amour qu’elle reçoit de la part de ses fans. En effet, en accompagnement de cette photo, Jazz a écrit les mots suivants :

« La Team, ce message c’est pour vous : Merci de nous aimer, de nous suivre et de kiffer ce que nous vous partageons chaque jour. Vous avez fait briller ma famille, on vous doit tout. Postez en commentaire les choses que vous aimeriez que l’on partage plus souvent avec vous »

De nombreux internautes ont joué le jeu et ils sont nombreux à demander à la JLC Family de se montrer plus présents et proches de leurs fans. Cela rappelle logiquement la dernière polémique en date, celle lancée par une jeune fille qui disait avoir tenté d’approcher la famille dans la rue.

Une internaute clashe Jazz et l’accuse de snober ses fans

Il y a quelques semaines, une internaute s’est filmée dans la rue, expliquant qu’elle et sa cousine avaient souhaité prendre une photo avec la JLC family. D’après ses dires, Jazz aurait refusé et n’aurait pas accordé un seul regard ou sourire aux deux jeunes fans. L’internaute était très remontée et critiquait la possible hypocrisie de Jazz qui se dit proche de ses followers dans le seul but de leur vendre des produits.

Jazz avait réagit très rapidement, expliquant qu’elle n’avait aucun souvenir de cette rencontre et que les deux personnes en question avaient dû être arrêtées par le garde du corps chargé de la sécurité du couple et des enfants. Au contraire, Jazz expliquait qu’elle ne refusait jamais de prendre une photo avec ses fans et qu’elle était toujours très heureuse de les rencontrer. De quoi rassurer ceux qui espèrent la croiser et la rencontrer un jour, elle qui est un exemple de réussite pour beaucoup de jeunes internautes qui suivent ses aventures sur les réseaux sociaux.

De nombreuses polémiques mais une communauté soudée

Une chose est sûre, rien ne semble arrêter la JLC Family. Les polémiques à leur sujet ont beau être très nombreuses (du choix des cadeaux pour Chelsea et Cayden au fait qu’ils arnaqueraient les internautes) la JLC family se relève toujours et continue sa petite vie, tranquillement à Dubaï. Jazz sait comment les réseaux sociaux fonctionne et sait pertinemment que les polémiques s’épuisent aussi vite qu’elles grandissent. Rien ne semble désormais pouvoir l’arrêter, elle qui est sans doute l’une des influenceuses françaises les plus connues du milieu