Jazz (JLC Family) – En enlève encore une couche, les fans adorent ses sous-vêtements !

Parmi eux, on retrouve la plus brunesque des candidates de télé-réalité, Jazz, aujourd’hui à la tête de son propre programme télévisé, JLC Family.

Tout comme ses confrères et consœurs sortis de ces autres types de programmes, la jolie Jazz est une fervente adepte des réseaux sociaux, et plus particulièrement d’Instagram, sur lequel elle aime poster des tonnes et des tonnes de photos d’elle-même ou de sa petite famille.

À ce propos, son dernier cliché a notamment fait sensation.

Jazz reçoit de multiples compliments de ces abonnés

Après avoir demandé à ses abonnés quel était le membre de sa famille qui correspondait le plus à un « Tuche » (du célèbre film avec Isabelle Nanty), cette dernière a eu la surprise d’être désignée à la majorité quasi-générale.

Autant dire qu’être comparé à un personnage ringard ne lui a pas vraiment fait plaisir, même si pour les apparences, cette dernière à plutôt décidé d’en rire.

Toutefois, piquée au vif par cette petite boutade de ses admirateurs, la jeune femme n’a pas tardé à riposter, pour prouver que non, elle n’est définitivement pas une Tuche.

Ainsi, grâce à un shooting très élaboré, la belle brune a décidé de clouer le clapet des internautes, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle sait comment s’y prendre.

Petit haut vert moulant, qui met en avant sa poitrine, teint hâlé, qui témoigne de nombreuses heures passées au soleil, et chevelure noire de jais lâchée sur les épaules, tous les ingrédients sont réunis pour charmer ses abonnés.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant de lire les premières réactions, et comme on pouvait s’y attendre, c’est un sans-faute pour Jazz, qui doit donc particulièrement s’en réjouir.

Entre autres commentaires, on pouvait ainsi lire de doux mots comme « La plus belle », « Mon Dieu les yeux », « Magnifiques » ou « Une Bombe ».

Reste à savoir maintenant si elle compte relancer un nouveau sondage, compte tenu de ce nouveau cliché qui pourrait changer la donne du vote.

Les internautes se demandent si Jazz n’attend pas un nouvel enfant

Alors que Jazz et son compagnon, Laurent, sont déjà les heureux parents d’une petite fille et d’un petit garçon, Chelsea et Cayden, la rumeur court que le couple attendrait un troisième enfant.

En effet, dans une récente story sur le compte Instagram de JLC Family, la jeune femme s’est affichée avec un petit ventre qui laisse clairement planer le doute sur la possibilité d’une nouvelle grossesse.

Mais ce n’est pas tout !

Dans une vidéo postée il y a deux jours, Jazz laisse ouvertement penser qu’elle attend un nouvel enfant.

Non seulement son chéri tient un test de grossesse dans la main, mais en plus la jolie brune s’amuse avec un faux ventre de femme enceinte.

Depuis cette vidéo, les abonnés du couple s’interrogent. Était-ce une tentative d’annonce de grossesse ? Ou la famille s’amusait-elle uniquement des rumeurs à leur encontre ?

Pour le moment, ce n’est pas très clair, même si l’on sait que les tourtereaux cherchent à faire un nouvel enfant, puisque Jazz a fait une fausse couche il y a quelques mois. La suite au prochain épisode donc !