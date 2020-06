Grey’s Anatomy : un coming out pour une actrice de la série !

Grey’s Anatomy est sans doute connue pour être la série la plus longue puisque ce sont de nombreuses saisons qui sont à votre disposition. Vous pourrez alors découvrir une multitude de rebondissements aussi sympathiques les uns que les autres et il y a parfois des drames comme ce fut le cas pour la demi-soeur de Mérédith. Cette dernière est interprétée par Chyler Leigh et elle est à l’origine de ce coming out. Il faut regarder la saison 4 de la série pour la découvrir.

Chyler Leigh a bouleversé les fans de Grey’s Anatomy

En effet, sa présence dans la série était finalement très importante. Si vous n’avez pas vu la série, attention à ces spoilers. Chyler Leigh se retrouve alors dans la peau de Lexie Grey et elle est récurrente dans la saison 4 de Grey’s Anatomy. Pour le plus grand malheur des fans de cette production hollywoodienne, le personnage a perdu la vie au cours d’un dramatique accident à savoir un crash aérien.

La mort de Lexie Grey a donc été importante pour la suite de la série notamment à la saison 8 et depuis, la série n’a plus été la même .

. Difficile de laisser partir un tel personnage alors qu’elle était assez récurrente pendant quatre saisons.

Pour les fans, la perte de ce personnage a eu un impact considérable sur le reste des épisodes.

Aujourd’hui, elle ne se retrouve pas en Une de la presse people pour son rôle dans cette série, mais plutôt pour son coming out. Elle a décidé de lever le voile sur sa vie privée en partageant son orientation. En effet, l’actrice a précisé qu’elle était homosexuelle.

Un coming out pour l’actrice et un personnage

Parfois, la vie peut se mêler à la réalité et ce fut le cas pour l’actrice. Cette dernière n’a pas seulement jouer dans Grey’s Anatomy puisqu’elle était aussi présente au casting de Supergirl, la série qui permet à la famille de Superman de s’agrandir. Si vous n’êtes pas fan des comics, vous n’apprécierez sans doute pas cette production qui est totalement différente de Grey’s Anatomy. C’est lors d’un entretien accordé à Creating Change que l’actrice a décidé d’évoquer sa vie privée. Elle estime que le coming out de son personnage a été très important.

Elle a pu constater que la scène allait être primordiale que ce soit pour la série et sa vie sentimentale. Des changements ont donc eu lieu et l’actrice a décidé de faire son coming out. Il est toujours difficile de vivre caché et de ne pas partager la vérité sur sa vie sentimentale. Si certaines personnes n’éprouvent pas le besoin d’évoquer cela, d’autres par contre doivent impérativement s’ouvrir pour s’épanouir. Ce fut le cas pour l’actrice de Grey’s Anatomy.