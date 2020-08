Grey’s Anatomy, Outlander, This is Us : quoi de neuf cette semaine ? (ATTENTION spoilers)

Comme chaque semaine, le petit monde des séries est bouleversé par la diffusion de nouveaux épisodes, donnant l’occasion aux fans d’échanger pendant des heures sur leurs meilleures théories.

Le coronavirus n’a pas encore eu raison de la diffusion de toutes les séries, et heureusement pour nous, puisqu’il faut bien que l’on s’occupe en cette période de confinement. De Grey’s Anatomy à Outlander, en passant par This is Us, faisons un petit tour d’horizon des principaux événements qui ont eu lieu cette semaine.

Grey’s Anatomy, que s’est-il passé au Grey Sloan Memorial Hospital ?

À deux épisodes de la fin de la saison, et alors que le tournage du dernier épisode a été interrompu pour cause de coronavirus, l’épisode 19 de cette semaine n’a pas manqué de bouleverser les fans de Grey’s Anatomy. Non seulement, le passé surprenant de Teddy y est révélé, et notamment sa relation avec une femme, Allison. De quoi alimenter les théories les plus folles, d’autant plus que la jolie blonde est au coeur d’un triangle amoureux avec Tom et Owen. Mais ce n’est pas tout, car comme bien souvent dans la série depuis ses débuts, l’épisode se termine par un événement inattendu et bouleversant, avec le transport aux urgences du docteur Webber. Alors que le personnage souffrait de tremblements incontrôlés depuis quelques semaines, il semble que son état de santé soit plus grave qu’il n’y paraissait.

Outlander, la disparition d’un personnage de longue date

Avec l’épisode 7 de la saison 5, le quotidien de la famille Fraser se trouve à nouveau bouleversé, et pas pour le meilleur. En effet, la guerre fait désormais rage sur le territoire américain, propulsant Claire, Jamie, Brianna et Roger dans des situations périlleuses. Aidés par leurs connaissances de l’histoire, étudiés lorsqu’ils étaient encore à leur époque, ces derniers tentent tant bien que mal de passer entre les gouttes des différents événements.

Pourtant, cela n’aura pas suffi pour sauver Murtagh, qui est tombé au combat lors de la bataille d’Alamance, le jour de l’anniversaire de Jamie. De plus, à la toute fin de l’épisode, Roger est retrouvé pendu à un arbre, ce qui ne laisse que peu d’espoir sur le sort de l’amoureux de Brianna.

This is Us, une rupture attendue

Diffusé mardi dernier aux États-Unis, le dernier épisode de la saison 4 de This is us n’a pas manqué de surprises pour les fans. En effet, plus que jamais, les Big Three étaient au cœur de l’intrigue, puisque le clan soudé formé par les frères et sœurs a littéralement explosé en morceaux. Alors que Kevin et Randall ont vidé leur sac respectif, en s’avouant tout un tas de non-dits passés sous silence jusqu’ici, il paraît évident que les deux hommes vont devoir trouver un moyen de cohabiter, ne serait-ce que pour leur mère, Rebecca, dont la santé est plus que fragilisée. Pendant ce temps, Toby et Kate ont décidé d’adopter à nouveau, agrandissant leur famille. Nul doute que les conflits au sein des Pearson seront au coeur de la saison 5, d’autant plus que l’épisode se termine sur un Kevin manifestement marié. La question étant, qui est l’heureuse élue ?