Gims se dévoile sans ses lunettes sur une photo de sa fille, découvrez enfin son regard !

Ce n’est pas le seul à agir de la sorte, car DJ Snake a tendance à toujours s’afficher en public avec des lunettes. Ces dernières sont très prisées par le rappeur.

Ces dernières peuvent littéralement changer un visage et lorsqu’une personne peut les enlever, vous avez l’impression d’être face à quelqu’un d’autre.

De ce fait, le rappeur et le DJ utilisent massivement cette technique pour se préserver, mais les fans tentent à chaque fois d’avoir un cliché avec leurs yeux.

Maître Gims embrasse sa fille sans les lunettes

Il aura finalement attendu que le rappeur puisse embrasser sa petite fille qui a vu le jour le 19 Mars dernier pour espérer voir ses yeux. Il est certes confiné comme de nombreux Français, mais il aura forcément une occupation, car un nouveau-né demande du temps et de l’attention.

Ce n’est pas Maître Gims qui a publié ce cliché, mais sa femme à savoir Demdem qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux .

. Sur le compte du rappeur, vous avez massivement des photos de lui avec les fameuses lunettes noires qui sont sa marque de fabrique.

Grâce au confinement, il peut enfin partager de doux moments avec sa famille puisqu’il n’est pas contraint de jongler avec les tournées.

Il faut donc être abonné au compte de Demdem pour découvrir ce cliché insolite et vous aurez des difficultés pour reconnaître finalement Maître Gims. Déjà à l’époque de Sexion d’Assaut, il portait cet accessoire de mode qui agit comme un masque pour le protéger du regard des autres.

Des gourmandises à déguster sur Instagram

Il est toujours difficile de retrouver la ligne après une grossesse, mais Demdem semble avoir de nouveau un corps de rêve. Elle n’hésite pas à partager des clichés sur son compte Instagram et même via les stories. Vous pourrez d’ailleurs la découvrir en train de préparer de délicieux pancakes qu’elle semble proposer avec une pâte à tartiner que tous les gourmands voudraient déguster.

En ce qui concerne le visage de cette petite fille, il sera préservé des regards indiscrets, de la presse et des fans. Certes, elle apparaît aux côtés de son père et de sa mère, mais son visage est impossible à découvrir.

Elle n’a pas adopté comme son père des lunettes de soleil, mais sa maman a pensé à ajouter un masque avant de publier la photo. Cette dernière montre Demdem et sa fille dans le lit.

Sur le compte Instagram de Gims, vous pourrez trouver la pochette de l’un de ses titres à savoir Malheur Malheur. Tous les fans n’ont pas apprécié le son d’ailleurs, l’un d’entre eux estime que Maître Gims a fait beaucoup mieux au cours de sa carrière.