Gérald Darmanin : le ministre vient d’épouser Rose-Marie Devillers et démisionne !

Ce week-end, le ministre de l’Intérieur s’offrait quelques jours dans le nord de la France, pour la plus jolie raison qui soit : Gérald Darmanin vient de s’unir à Rose-Marie Devillers. A Tourcoing, ville dont il a été réélu maire au mois de juin dernier, le ministre a célébré cette union en toute intimité.

Un mariage, et une démission

Tout de suite après son union, le ministre a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, avant d’acter sa démission en tant que maire de Tourcoing. En effet, quelques jours plus tôt déjà, le ministre exprimait l’incompatibilité de ses fonctions dans un message Twitter : «Être ministre de l’Intérieur, c’est être ministre à temps plein. Mais mon cœur reste à Tourcoing : je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai maire dès ma mission nationale terminée », a-t-il annoncé le 24 août dernier.

Ce samedi, Gérald Darmanin a donc vécu deux grandes émotions, celle de se marier avec sa compagne, mais aussi, l’abandon de ses fonctions, quelques mois après sa réélection.

Celui qui a choisi de se consacrer entièrement à son ministère, a repris sa plume pour remercier sa communauté sur les réseaux sociaux : « Merci à tous pour vos félicitations ! Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu’est mon mariage. J’ai souhaité qu’il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez. Je veux vous dire combien m’ont touché les très nombreux témoignages d’affection des Tourquennois ».

MERCI À TOUS POUR VOS FÉLICITATIONS !Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet… Publiée par Gerald Darmanin sur Samedi 29 août 2020

Rose-Marie Devillers, une compagne discrète

La jeune mariée Rose-Marie Devillers, compagne de Gérald Darmanin depuis plus de dix ans, devient donc la seconde épouse du ministre de l’Intérieur. Directrice conseil chez Havas, et originaire du nord de la France tout comme son mari, la jeune femme de 33 ans a fait la rencontre de son époux par des intermédiaires professionnels.

Michel Bettan, vice-président exécutif d’Havas Paris, serait à l’origine du croisement des chemins entre les deux jeunes mariés, à une époque où il travaillait avec Gérald Darmanin et Xavier Bertrand, alors à la tête de l’UMP.

Avant leur union officielle, le couple aurait profité d’une pause estivale dans le Lot-et-Garonne. Des vacances quelque peu perturbées par les déplacements du ministre, dont le début de mandat en juillet dernier a été marqué par une polémique. Une enquête pour viol datant de 2017 a été pointée du doigt, malgré les propos de Gérald Darmanin qui dit n’avoir rien à se reprocher, et qui estime pouvoir marcher « la tête haute ».

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont décliné l’invitation

Sans doute en raison de cette polémique, certains personnalités politiques n’ont pas honoré leur invitation à ce mariage. L’ancien président Nicolas Sarkozy par exemple, ou même Emmanuel Macron étaient conviés à la noce par Gérald Darmanin .

Toutefois, les deux hommes ont fait savoir qu’ils ne se rendraient pas sur place pour célébrer le mariage du ministre. La cérémonie semble donc s’être tenue dans la plus grande intimité.