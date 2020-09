Enora Malagré dans Fort Boyard : jugée sur sa prise de poids, elle s’explique

Enora Malagré est devenue une personnalité française particulièrement connue lorsqu’elle est devenue l’une des plus emblématiques chroniqueuses de Touche pas à mon poste, l’émission culte de C8 présentée par Cyril Hanouna. L’animateur aime dire que lui et ses collègues forment une grande famille et des sujets intimes sont souvent abordés dans l’émission – généralement sous l’angle de l’humour.

Mais un jour, en plein prime, alors qu’on lui demandait pourquoi elle n’avait pas d’enfant, Enora Malagré a annoncé avoir l’endométriose. « J’en ai eu un peu marre, donc c’est sorti comme un cri » explique la chroniqueuse à Daphé Burki, sur le plateau de Je t’aime etc... en octobre 2019.

L’endométriose : une malade méconnue

Daphné Burki s’en rappelle, et revient notamment sur la réaction des chroniqueurs de l’émission : « J’ai été profondément choquée car tout le monde continue à faire sa vie et vous, vous soufflez un grand coup. Vous êtes toute seule, personne ne vous regarde, vous venez de lâcher le dossier de votre vie, personne ne réagit, des gens avec qui vous passez votre vie ». Des propos qu’Enora accueille avec un silence approbateur.

Car l’endométriose reste une maladie encore bien méconnue, qui touche pourtant des millions de femmes. Pour Konbini, l’ancienne chroniqueuse avait accepté d’en parler et c’est avec son franc-parler habituel qu’elle s’est adressée aux internautes :

« Une crise d’endométriose, voilà ce que c’est : je suis debout et c’est insoutenable. J’ai mal dans le haut des cuisses, ça remonte dans les fesses, dans les reins, j’ai mal juste en dessous des poumons. J’ai envie de vomir, je suffoque, j’ai chaud, j’ai mal au crâne. En gros, l’endométriose pour caricaturer, ce sont comme des kystes à l’intérieur de l’utérus (…) Ça cause des douleurs indicibles« .

Enora ne parvient pas à avoir d’enfant

Outre les douleurs décrites par Enora, l’endométriose provoque également dans de nombreux cas l’infertilité. « C’est une des premières causes d’infertilité (…) Je suis toujours malade. J’ai toujours pas d’enfant. Et j’ai encore fait une fausse couche il y a pas longtemps« . Plus généralement, Enora parle d’une maladie qui fait terriblement souffrir mais qui fait partie de son quotidien : « La maladie, elle m’handicape. Elle m’empêche de bien vivre… C’est difficile d’en parler, de se confier à des amis, on a l’impression d’être sale, de sentir le sang. Quand j’ai su que je l’avais, je me suis dit que ce serait temporaire, que ça passerait. Mais c’est faux. 90% du temps, une fois qu’on signe avec l’endométriose, c’est à vie. Ça ne passe pas. La souffrance dure 20, 30, 40 ans« .

Enora Malagré réagit aux commentaires sur sa prise de poids

Samedi 29 août dernier, Alice Deto, Camille Lacourt, Moussa Niangane et Enora Malagré formaient une belle équipe dans Fort Boyard pour tenter de récolter le plus d’argent possible pour l’association RoseUP (qui se charge d’accompagner et informer les femmes touchées par un cancer). Ensemble, ils ont réussi à récolter près de 10 000 euros. Mais ce n’est pas pour cette belle somme que la jeune femme a fait parler. C’est son physique qui a attiré le regard des internautes.

Les fans de Touche pas à mon poste s’en rappellent, Enora Malagré n’a pas la langue dans sa poche et n’a donc pas hésité à réagir aux quelques commentaires désobligeants sur son physique et n’hésite pas à dire combien de kilos elle a pris. Elle en explique également la cause :

« Lâchez moi ! Et les élégants qui ont noté ma prise de poids ! J’ai pris 10kg à cause d’un traitement atroce et je vous dis merde ! J’en bave assez merci ! »

On imagine que son traitement est lié à sa maladie et on lui souhaite un bon rétablissement. On pourra signaler également le fait qu’elle ait participé à l’émission malgré sa santé, ce qui prouve à quel point cette association lui tient à coeur. Malgré les critiques, Enora reste une personnalité appréciée. La preuve avec une hausse des audiences pour France 2. L’émission de samedi a enregistré 1 470 000 téléspectateurs, soit 15,3% du public. Un beau score pour la chaîne qui reste cependant en dessous de celui du premier épisode dans lequel on retrouvait Claude, de Koh Lanta !