TPMP : Enora Malagré pourrait retrouver Cyril Hanouna à une unique condition

« Je crois que je n’y trouve plus ma place. Alors, je vous annonce ce soir que je quitte officiellement Touche pas à mon poste », déclarait-elle provoquant une vague d’émotion chez les téléspectateurs très attachés à la nordiste au tempérament de feu.

« J’ai changé, l’émission a changé, Cyril a changé. On a tous évolué, pas forcément sur le même rythme, on ne parlait plus trop la même langue », expliquait-elle à PureMédias après avoir été profondément blessé par l’homme qu’elle a chéri.

“Les deux dernières années, l’ambiance a changé. À nous les chroniqueurs, Cyril faisait bien sentir, parfois avec une pointe de mépris, qu’il était le producteur et nous de simples employés. (…) Les six derniers mois, il est devenu plus dur. Les derniers temps, j’y allais la boule au ventre », se dévoilait-elle à l’Obs, le coeur encore meurtri.