EnjoyPhoenix : elle raconte avoir été harcelée par un homme de 40 ans… Les détails sont choquants

Marie Lopez, plus connue sous son pseudo EnjoyPhoenix, est une youtubeuse beauté et lifestyle. Elle a commencé ses vidéos Youtube en 2011 pour s’enfuir de son quotidien marqué par le harcèlement scolaire. Petit à petit, elle atteint des millions d’abonnés. A ce jour, la chaîne d’EnjoyPhoenix comptabilise 3,64 millions d’abonnés.

EnjoyPhoenix : une youtubeuse célèbre depuis 2011

Ses vidéos ont donc une forte portée sur Youtube et elle est également présente sur de nombreux réseaux sociaux à l’image d’Instagram et de Snapchat. La jeune femme est devenue une personnalité publique et son couple avec le célèbre DJ Henry PFR est très médiatisé. Récemment, elle a décidé de partir vivre en Belgique, pays d’origine de son compagnon, où elle est moins connue. Dans l’une de ses vidéos, elle avoue que retrouver l’anonymat va lui faire beaucoup de bien.

Ce samedi 20 juin, EnjoyPhoenix a posté une vidéo Youtube « Quand les rencontres abonnés virent au CAUCHEMAR » racontant une sombre histoire de harcèlement par un fan. Elle prouve ainsi que la célébrité et la notoriété apportent également de mauvaises choses. A ce jour, la vidéo comptabilise déjà plus de 100 000 vues et 340 commentaires après seulement 8h de diffusion.

Marie raconte donc sa mésaventure avec un abonné qui lui a fait extrêmement peur. L’histoire remonte en 2014 alors qu’elle sortait son premier livre « #EnjoyMarie » relatant ses témoignages de vie, notamment à l’école. La jeune femme était donc partie en tournée dédicace dans toute la France et des milliers de fans (principalement des jeunes filles) se bousculaient pour faire signer leur livre à leur idole.

EnjoyPhoenix raconte une histoire effrayante : elle a été harcelée par un homme de 40 ans

C’est à Brest qu’elle fait la rencontre d’un fan beaucoup plus âgé qu’elle et la youtubeuse aurait voulu ne jamais rencontrer. En 2014, elle avait tout juste 19 ans alors que l’homme « avait au moins 40 ans » selon elle. Le fan s’est déplacé à la dédicace de Marie Lopez pour faire signer le livre. A l’époque, il lui a demandé d’inscrire « pour mon amour ». Comme le raconte EnjoyPhoenix, elle ne s’était rendu compte de rien car elle pensait que le livre était destiné à sa fille ou à sa compagne. Elle a donc fait ce qu’il demandait et il est parti.

Tout allait donc bien, même si elle avait trouvé cela étrange qu’un homme de plus de 40 ans se déplace seul pour faire dédicacer son livre. Insouciante, elle s’était dit que ce devait être un cadeau. Par la suite, la situation s’est gâtée… L’homme a commencé à la contacter par mail et elle a commencé à recevoir des textes au contenu très gênant voire choquant.

EnjoyPhoenix : un fan de 40 ans lui envoie des mails choquants…

Les mails étaient en fait des déclarations d’amour : l’homme était donc un véritable fan et c’est pour lui-même qu’il a voulu qu’elle écrive « pour mon amour » sur son bouquin. Dans les courriels, l’abonné lui expliquait en détail « ce qu’il avait envie de (lui) faire ».

Enjoyphoenix détaille un peu plus les propos qu’elle a reçu : « Qu’il me trouvait très belle, qu’on était fait pour être ensemble, qu’il prévoyait de déménager à Lyon, qu’il avait des projets de maison pour nous deux ». Des propos qui font froid dans le dos de la part d’un homme de 40 ans qu’elle ne connaît absolument pas…Mais il ne s’arrête pas aux mails, il commence à harceler la jeune femme sur tous ses réseaux sociaux.

« Mais c’était un harcèlement continu, j’étais obligée de le bloquer sur les réseaux, mes amis ont été obligé de le bloquer aussi parce qu’il harcelait tout le monde… C’était arrivé à un stade où j’avais des nouvelles de ce gars tous les jours. Je flippais. Je me disais mais qu’est-ce que le gars fait derrière mes vidéos ? » déclare-t-elle ainsi dans sa vidéo.

EnjoyPhoenix : son harceleur la retrouve en dédicace

L’harceleur était devenu son pire cauchemar et elle avait peur qu’il débarque un jour chez elle alors qu’elle était seule. Dans l’une de ses vidéos de l’époque, Enjoyphoenix expliquait à ses abonnés qu’elle souhaitait recevoir un appareil stéréo tout neuf pour Noël. Juste après la publication de cette vidéo, elle reçoit un message du même homme lui disant qu’il avait acheté le « cadeau de ses rêves ».

Mais le pire arrive… Lors d’une dédicace à Aubagne, Marie Lopez découvre avec effroi que l’homme est présent (alors qu’il vient de Brest). Prise de panique, ses vigiles éloignent heureusement l’homme criant « Je t’aime » à Marie Lopez. Elle n’a ainsi plus de nouvelle de lui pendant plus d’un mois, ce qui la soulage.

Malheureusement, il revient à la charge et recommence ses mails salaces et amoureux… Cette fois-ci, le père de Marie Lopez, ne supportant plus cette situation, a totalement « pété un câble » selon les dires de la youtubeuse. Son paternel a envoyé un mail à l’homme pour lui interdire de reprendre contact avec EnjoyPhoenix. Son mail devait être très convaincant car l’harceleur ne lui a plus jamais écrit…

Une sombre histoire de harcèlement dont EnjoyPhoenix n’est pas la seule victime ! Il est très important de protéger sa vie privée constamment, célèbre ou pas, car Internet et les réseaux sociaux peuvent réserver de mauvaises surprises…