Elise Lucet (Envoyé Spécial) : elle souffre en silence depuis la mort troublante de l’homme de sa vie !

Elise Lucet (Envoyé Spécial) : son mari est mort il y a déjà 9 ans d’une maladie terrible…

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que si cette crise sanitaire du coronavirus n’a pas été facile à vivre pour bon nombre de français, et que certains ont même perdu des proches, Elise Lucet a quant à elle déjà vécu un drame important de sa vie il y a de cela quelques années. La présentatrice de l’émission “Envoyé Spécial” que l’on peut voir très régulièrement sur France 2 et notamment ce jeudi 18 juin, se montre d’habitude très professionnelle. Parfois souriante, mais toujours franche, Elise Lucet ne fait jamais transparaître ses émotions personnelles lors de ses interview poignantes, que certains aimeraient bien éviter quand ils sont interrogés par la journaliste.

Plus d’une personne regrette en effet d’avoir parlé avec Elise Lucet qui les a mis dans des positions plus que délicates, les mettant bien souvent dans l’embarras et en face de leurs responsabilités. Mais derrière ces sourires et ces attitudes qui peuvent être parfois de façade, Elise Lucet a traversé une épreuve très douloureuse il y a quelques années déjà dont les blessures sont certainement encore là… En effet, l’homme de sa vie est décédé il y a maintenant 9 ans déjà, en 2011, d’une maladie dont il ne se sera jamais remis malheureusement…

En effet, la journaliste de 57 ans maintenant a perdu son mari Martin Bourgeois, à une époque où elle officiait déjà sur France Télévisions dans l’émission « Pièces à conviction ». Si depuis la journaliste est bien plus populaire qu’avant, on imagine que son mari serait très certainement fier d’elle, comme il l’était déjà à l’époque où on la retrouvait sur France 3. Mais malheureusement, Elise Lucet a été séparée de son mari…

Elise Lucet (Envoyé Spécial) : elle traverse seule au quotidien cette épreuve difficile avec sa jeune fille…

Alors que le couple formait le plus bel amour, ils avaient décidé d’officialiser tout cela devant leur famille et leurs amis lors d’un grand mariage célébré en 2006, dont elle se souvient encore. Dès l’année suivante, ils confirment leur amour grandissant avec l’arrivée de leur fille unique, Rose Bourgeois, qui est née en 2007. Mais bien malheureusement, mère et fille se retrouveront seules quelques années plus tard seulement… En effet, alors qu’il n’est âgé que de 43 ans seulement, Martin Bourgeois décédera en février 2011 d’une leucémie. Cette maladie qui peut s’apparenter à un cancer du sang est très difficile à traiter. Et bien que les médecins aient essayé de tout faire pour garder en vie Martin Bourgeois, qui était alors antiquaire, ce dernier n’a pas pu supporter les douleurs.

Elise Lucet avait d’ailleurs parlé au journal Le Monde de la disparition terrible de son mari, en disant de lui qu’il avait mené sa vie d’une façon très élégante. Heureusement, Elise Lucet peut compter sur sa communauté et sur les téléspectateurs qui regardent massivement ses émissions. En effet, elle réalise encore de beaux cartons d’audience sur France 2 grâce à son émission « Envoyé Spécial », qu’on retrouvera d’ailleurs encore ce soir.

Mais déjà à l’époque, elle avait déjà reçu de très nombreux messages de soutien qui l’avaient rassuré, elle avait même avoué avoir le sentiment de se sentir dans une immense famille après ces mots très touchants. Dans les colonnes du magazine Gala, plus récemment, Elise Lucet revenait également sur cet épisode tragique où elle racontait qu’après avoir vécu un évènement comme celui-ci, presque plus rien ne pouvait lui faire peur ! Est-ce que cela explique la tenacité qu’elle a dans ses interviews ? Cela pourrait bien l’expliquer…

La présentatrice Elise Lucet se remet donc doucement de son deuil avec sa fille Rose qui est maintenant âgée de 13 ans. On se doute que la crise sanitaire du coronavirus a dû être particulièrement difficile à vivre pour elle, lui rappelant peut être de mauvais souvenirs. Dès la semaine prochaine, le quotidien de sa fille devrait en tout cas changer, puisque le gouvernement d’Emmanuel Macron a annoncé la reprise des cours de la maternelle au collège.