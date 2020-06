Envoyé Spécial du 11 Juin : 3 sujets incontournables, dont les violences policières

Il faudra être devant sa télévision aux alentours de 21 heures sur France Télévisions pour regarder le nouvel épisode d’Envoyé Spécial. Ce programme est très sympathique pour les Français qui aiment les reportages. Ces derniers sont aussi au rendez-vous sur M6 ou encore TF1 avec notamment Sept à Huit le dimanche. Vous pouvez aussi jongler entre Capital et Zone Interdite ainsi que les documents du samedi après-midi. En ce qui concerne l’épisode de ce soir, le thème s’articule autour de l’actualité comme les violences policières.

Des enquêtes en France et aux États-Unis

Depuis le décès de Georges Floyd sur le sol américain, la population s’est embrasée et les manifestations prennent de l’ampleur. Les violences policières sont au coeur de toutes les discussions et l’un des reportages d’Envoyé Spécial traitera de la police américaine. Pierre Monégier et Kristian Autain se demandent si elle est raciste.

Vous pourrez alors découvrir certains dérapages au sein de la police américaine, mais également le harcèlement de la communauté noire .

. Le reportage montre que les tribunaux sont rythmés par le racisme qui ne date pas d’aujourd’hui.

Pour le second reportage d’Envoyé Spécial, ce sera au tour des violences policières en France d’être évoquées.

La France a été traversée par de nombreuses manifestations ces dernières années, car avant les violences policières, il y a eu les gilets jaunes. A chaque fois, ce sont les forces de l’ordre qui ont été mises sur le devant de la scène. C’est Élise Menand et Benoît Sauvage qui sont à l’origine de ce second reportage diffusé au cours de la soirée via Envoyé Spécial.

Le déconfinement et le retour au travail

L’actualité concerne aussi le déconfinement dont la troisième phase devrait être lancée dans quelques jours. Emmanuel Macron devrait évoquer plusieurs sujets dimanche soir lors d’une allocution exceptionnelle. Envoyé Spécial s’est donc focalisé sur le retour au travail pour ceux qui avaient adopté le télétravail pendant le confinement. De plus, tout a désormais changé que ce soit entre les collaborateurs, les clients ou encore à l’intérieur des entreprises. Le fonctionnement d’antan n’est plus à l’ordre du jour, les employés ainsi que les employeurs ont été contraints de s’adapter le plus possible.

Nathalie Gros et Guillaume Viart ont donc enquêté sur ce retour au travail que ce soit pour la livraison du matériel, des magasins et même la fabrication des matériaux. Tout a été évolué à cause des conditions sanitaires. D’autres structures ont même envisagé l’emploi de coachs pour tenter de former les salariés que ce soit pour la gestion du stress engendré par le retour au travail ainsi que le respect des gestes barrières. Le programme d’Envoyé Spécial est donc alléchant et normalement, l’émission devrait commence avec ce reportage consacré au retour au travail.