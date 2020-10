Danse avec les yorkshires : un vétérinaire donne un peu de joie à des animaux malades

C’est toujours triste de savoir que son animal favori est malade. Pire, parfois il faut les laisser à la clinique vétérinaire puisqu’ils ont besoin de soins en non stop pour espérer guérir. C’est une véritable déchirure de laisser ses amis à quatre pattes en soins avec des gens qu’ils ne connaissent pas toujours. On se dit qu’ils vont avoir peur, qu’ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et c’était aussi le cas pour cette femme dont le petit york, malade au point de devoir rester à la clinique, avait peur pour son petit protégé. C’est ainsi que la maitresse du petit animal s’est dit qu’il serait bon qu’elle filme ce qui se passe. Elle a ainsi décidé d’actionner discrètement une caméra en laissant son petit compagnon à la clinique vétérinaire. Et quand elle a vu les résultats, elle s’est dit qu’elle avait bien fait de procéder ainsi. En effet, ce que la maitresse du petit chien a découvert lorsqu’elle a visionné la vidéo l’a laissé totalement stupéfaite. Pas un instant elle ne s’attendait à ce qu’elle allait découvrir. Elle a été tellement surprise qu’elle a partagé la vidéo sur le net.

Le moral est très important pour combattre la maladie

Il est de notoriété publique qu’il est bien plus difficile de guérir lorsqu’on a une maladie et que le moral n’y est pas. Rire, être heureux ou tenter de l’être a souvent été considéré comme la meilleure médecine. La médecine l’a d’ailleurs bien compris puisqu’il existe des associations qui se relayent dans certains hôpitaux avec pour seul but de faire rire les malades. D’ailleurs nos amis les animaux ne sont pas en reste. Une certain nombre d’établissements de soins organisent des visites avec des animaux. Ce sont souvent de sympathiques labradors ou encore des golden retrievers. Et ça marche. Et visiblement c’est ce que pense aussi la vétérinaire qui s’occupe du petit yorkshire qui a été hospitalisé dans la clinique où elle pratique son métier. Cette jeune femme a bien compris que rester chez le vétérinaire, seul et loin de sa famille allait jouer sur le moral de l’animal. Et elle n’hésite pas un instant à intervenir et à faire de son mieux pour remonter le moral de son petit pensionnaire.

La vétérinaire danse avec le petit chien

La vidéo est absolument adorable. Et la maitresse du petit toutou a été vraiment émue de voir ce qui se passait avec son petit protégé. En effet, sur la vidéo on entend une musique très entrainante. Puis on voit le petit York, en train de danser avec la vétérinaire. La doctoresse tient l’animal dans ses bras et elle danse avec lui. Et le petit chien a l’air de bien apprécier. Cela lui permet de se détendre, d’avoir moins peur mais aussi de voir que personne ne lui veut de mal dans cet endroit qu’il ne connaît que peu ou pas du tout. En observant bien, on se rend compte que le petit animal regarde sa véto avec beaucoup d’intérêt. Il se dit visiblement que finalement il a une doc très marrante. Et il est vrai que les animaux ont beaucoup de ressentis. Ils s’expriment énormément par la posture et par le langage corporel. En effet, un animal communique énormément par les postures et les mouvements. Là il se trouve avec quelqu’un qui exprime sa joie et son contentement. L’animal se sent donc très certainement bien plus en sécurité avec sa soignante. De plus, cela lui permet de ne pas trop s’ennuyer. Nul doute que sa maitresse est parfaitement rassurée. De plus, elle n’hésitera plus jamais à laisser son ami à quatre pattes en compagnie de sa vétérinaire.