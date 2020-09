Line Renaud : comment son petit chien lui a sauvé la vie lors de son AVC !

Line Renaud ne remerciera sans doute jamais assez son adorable petit cavalier king charles. En effet, elle explique que si elle est toujours en vie, c’est parce que son petit Pirate l’a sauvé suite à un accident. Si elle vit aujourd’hui en France, Line Renaud fait partie des artistes françaises les plus connues à l’étranger et on ne l’oublie que trop. En effet, la, toujours magnifique, blonde aux yeux bleus est une personnalité aux USA. D’ailleurs une rue à proximité de l’iconique Strip de Las Vegas porte son nom. En effet, et on ne le sait que très peu, celle qui est une artiste accomplie a été la première française à participer à un show à la télé américaine, au début des années 60.

Une artiste accomplie et touche à tout

Line Renaud est une artiste au sens noble du mot. Celle qui est née Jacqueline Ente s’est d’abord fait connaître sous le nom de Jacqueline Ray en intégrant l’orchestre de radio France Lille. En effet, son directeur l’avait repérée le jour même, lors de son audition pour entrer au conservatoire de Lille. Mais la jeune fille va monter à Paris en 1945. La jeune Jacqueline a alors 17 ans. Elle décroche un premier contrat au « Folies Belleville », un cabaret aujourd’hui disparu. L’artiste y fera la connaissance de Loulou Gasté, qui va lui proposer de changer de nom pour avoir un vrai nom de scène. Elle gardera Line, en diminutif de Jacqueline et prendra le nom de sa grand-mère, Renard et le transformera en Renaud.

Une chanteuse à succès qui va s’attirer la jalousie d’Edith Piaf

La futur grande Line Renaud est née. Elle épousera d’ailleurs Loulou Gasté qui sera son compagnon jusqu’à son décès. La jeune chanteuse va enchainer les succès et notamment Etoile des Neiges ou encore Le chien dans la vitrine. Elle chantera également au mythique Moulin Rouge. En fait, son succès réussit à rendre l’immense Edith Piaf jalouse. Mais la môme est bonne joueuse. Elle sera l’une des premières à lui envoyer un télégramme de félicitation lors de la première de son tour de chant dans un cabaret New-Yorkais. On peut être rivales, mais fair-play. De retour en France, la demoiselle d’Armentières comme on l’appelle parfois, va devenir meneuse de revue au Casino de Paris.

Star à Las Vegas

Line Renaud ne va pas rester à Paris. Très vite elle va s’envoler pour Las Vegas pour travailler comme meneuse de revue et chanteuse au casino Dunes. Si Line est revenue en France pour continuer sa carrière, elle a régulièrement participé à divers projets à Las Vegas, où elle entretenait d’étroits liens avec la direction du Caesars Palace qu’elle a contribué à fonder. Elle aime cette ville et cette-ci le lui a bien rendu. Elle est sans doute l’une des très rares non américaine à avoir donné son nom à une rue de son vivant.

Une retraite active en Ile de France

Celle qui a été une proche de la famille Chirac passe une retraite active à la Jonchère. Veuve depuis 1995, la star vit avec Pirate, un adorable cavalier king charles. Et son ami à quatre pattes lui a sauvé la vie. En effet, comme l’a expliqué Line récemment, elle s’est levée de bon matin et a fait une chute. Coincée sous le lit et seule à la maison personne n’a pu l’aider. Or, son petit compagnon a son panier dans sa chambre et l’auxiliaire de vie le sait. Aussi lorsqu’elle arrive le matin, elle ouvre discrètement la porte de la chambre de Line pour laisser sortir le toutou afin qu’il puisse aller se soulager. Or, la petite bête est restée plantée à coté de sa maitresse. Bien entendu l’assistante, intriguée par le comportement de l’animal, est entrée dans la chambre et a découvert Line Renaud allongée sur le sol. Elle a de suite appelé les secours, qui ont constaté que la star venait de faire un AVC. Pirate, par son attitude a ainsi contribué à sauver sa maitresse. Gageons que les friandises ont été au rendez-vous.