Brigitte Macron : ce refus poli de Joachim Sauer.

Le couple présidentiel est en vacances à Brégançon. Mais les vacances du président sont studieuses, et si Brigitte taquine son mari sur ses tenues décontractées, c’est avec son plus beau costume qu’il vient d’accueillir Angela Merkel, la chancelière Allemande. Au menu des discussions, la Russie, la Lybie, la Covid-19 et très certainement le Liban. Si on a bien vu arriver Angela Merckel et les salutations entre la chancelière et le couple Macron, Joachim Sauer n’apparaît pas sur les photos. Mais il est vrai que ce dernier est toujours très discret. Nul doute qu’il aura l’occasion de s’entretenir avec Brigitte pendant que leurs époux respectifs évoqueront les questions à l’ordre du jour de la rencontre.

Mais qui est donc Joachim Sauer

L’homme est discret. Et pourtant il est le conjoint d’une des femmes politiques les plus puissantes au monde. Joachim est un universitaire allemand. Il est titulaire de la chaire de chimie théorique et pratique de l’université de Berlin. L’homme, divorcé d’une première épouse dont il a deux enfants a épousé en seconde noce, une autre chimiste connue, madame Angela Merkel. Le couple s’est marié en 1998, alors que madame Merkel était en pleine ascension dans la CDU allemande. Mais le couple Merkel se connaissait depuis 1984, soit avant la réunification de l’allemagne. Madame Merkel et monsieur Sauer vivaient en Allemagne de l’Est. D’ailleurs la STASI, la police politique de l’ex-RDA avait noté dans un rapport que monsieur Sauer rendait souvent visite à madame Merkel dans la salle de travail et qu’ils allaient prendre des cafés ensemble. En effet, madame Merkel, dont le nom de jeune fille est Kastner, avait gardé le nom de Merckel après son divorce d’Ulrich Merkel en 1982.

Un homme très discret

Joachim Sauer s’affiche très rarement avec son épouse. Les rares fois où on les voit en public, c’est lors des festivals de Bayreuth ou de Salzbourg. Le couple allemand est grand amateur d’opéra. D’ailleurs ces visites fréquentes à l’opéra lui vaut le surnom de fantôme de l’opéra. En définitive, l’homme n’aime guère les mondanités. Il évite le plus possible les manifestations officielles. Néanmoins l’homme a toujours été un soutien indéfectible pour son épouse. Alors, est-il présent ce soir à Brégançon ? Très certainement mais l’homme a déjà réussi à éviter les photographes à l’arrivée de sa célèbre épouse.

Les activités des conjoints des chefs d’états

Comme tous les autres conjoints de chefs d’état, Joachim Sauer accompagne régulièrement son épouse lors des visites officielles. Mais il s’arrange pour ne pas se mettre en avant. Ainsi les photos de l’homme sont rares. On a pu le voir lors d’un G20 à Hambourg ou encore en train de poser avec le couple Obama lors d’une visite de ces derniers en Allemagne. Sinon, les photos de l’universitaire se font très très rares, du moins lors de prestations officielles. De ce fait très peu de personnes connaissent le visage de monsieur Sauer.

Un refus poli opposé à Madame Macron

Lors du dernier sommet du G20 à Biaritz, Brigitte Macron avait concocté un sympathique programme de visites et de découvertes du pays basque aux conjoints des invités de son mari. En effet, il était prévu que les conjoints aillent visiter divers commerces mais aussi un champs de piment d’Espelette. Monsieur Sauer avait très aimablement décliné la proposition de la première dame française. L’universitaire avait préféré faire son propre et discret programme. Le « first genleman » allemand s’est très certainement adonné à sa passion pour l’opéra. Il est un très grand fan de Wagner. L’époux de madame Merkel est aussi un grand passionné de lecture. Nul doute qu’il avait trouvé à s’occuper pendant que la petite équipe des épouses des autres chefs d’états se promenait avec madame Macron.