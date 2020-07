Brigitte Macron : ses vacances au soleil avec son mari !

Comme toutes les années depuis que son mari est Président de la République, notre première dame part passer quelques jours de vacances en famille au Fort de Brégançon, la résidence de vacances de la présidence française. Des vacances bien méritées quand on sait que l’année a été très difficile. Entre manifestations, crise du coronavirus et confinement, il est certain qu’elle va profiter de cette pause pour se ressourcer. Un dernier conseil des ministres pour son président de mari et à elle la farniente, le bronzage et le sport et le vélo.

Un séjour privé

L’Élysée, en communiquant sur les vacances du couple présidentiel a lourdement insisté sur le fait que le séjour de Brigitte Macron et de son époux était un séjour privé. Ce faisant la présidence espère que le séjour pourra se dérouler sans trop de paparazzis, mais il est très difficile d’éloigner les photographes du couple présidentiel. Rien n’a filtré sur le programme de détente du couple. Mais le pays connaît bien sa première dame, nul doute qu’elle en profitera pour se reposer au bord de la piscine qui avait été installée en début de mandat. Cela permettra à notre Brigitte nationale de nager et de bronzer en toute tranquillité.

Bien sûr, pour ses virées en vélo, seule ou avec son époux, elle ne pourra pas empêcher les photos volées, ni les bains de foule. Bien entendu tout le monde guette ses moindres apparitions, et la moindre de ses tenues fait un tabac dans les jours qui suivent. Il est vrai que la first lady, en sportive accomplie, a une silhouette de mannequin. Cependant, les choses ont changées, il ne sera plus possible de serrer la main ou de s’approcher trop près pour faire des selfies, la crise du coronavirus a passé par là et, épouse du président ou non, il faudra bien respecter les gestes-barrière. Il faudra donc se contenter de l’admirer de loin.

Des sorties culturelles

L’ancienne professeur de français ne perd pas une occasion d’accroître sa culture et a un faible pour le théâtre, qu’elle a d’ailleurs enseigné. Ira-t-elle assister aux manifestations culturelles du Var ? Certes, du fait de l’épisode de la Covid-19 de nombreuses manifestations ont été annulées mais un certains nombre de festivals ont pu se maintenir dans le Var.

Nul doute que Brigitte Macron va pouvoir se livrer à une de ses activités favorites et assister à quelques spectacles. Toujours est-il que madame Macron a prévu de recevoir ses enfants mais aussi ses petits-enfants et qu’elle ne manquera pas de visiter l’arrière pays avec eux, en toute discrétion.

Des sorties en mer ?

L’épouse du président adore faire du jet-ski, elle s’est d’ailleurs fait paparazzer en chevauchant un jet-ski, ses cheveux blonds flottant au gré du vent. Bien qu’elle soit toujours soucieuse de son élégance, elle fait preuve de prudence et pense toujours à bien mettre un gilet de sauvetage lors de ses virées en mer, qu’elle adore.

Une apparition officielle malgré les vacances ?

Finalement les vacances risquent d’être momentanément interrompue par un engagement officiel du couple. Selon le palais présidentiel, il est fort probable que Brigitte et Emmanuel Macron se rendent à la commémoration de la libération de la ville de Bormes-Les-Mimosas prévue durant leur séjour dans le Var. Par contre, cette présence n’est pas confirmée pour le moment ; selon un communiqué de l’Élysée, la présence du président et de son épouse est pour le moment, à l’étude.

Nul doute que si le couple présidentiel se rend à cette manifestation, l’ancienne professeur de théâtre ne manquera pas, pour notre plus grand plaisir, d’arborer une de ces jolies tenues estivales dont elle a le secret.