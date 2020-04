Bernard Montiel dans la douleur : la mort de sa mère, un moment extrêmement triste

Dans son tout dernier numéro, l’hebdomadaire Ici Paris s’est intéressé à l’animateur Bernard Montiel et à son quotidien durant cette période de confinement. L’occasion pour le présentateur de confier que s’il vit plutôt bien cette période de quarantaine forcée, il n’en reste pas moins qu’il pense très fort aux personnes âgées en EHPAD, qui souffrent d’une solitude encore plus grande durant le confinement.

D’ailleurs, Bernard Montiel, qui a particulièrement à coeur de prendre soin de nos aînés, participe à une grande opération nationale consistant à appeler les résidents des EHPAD pour briser leur solitude et développer des relations amicales dans cette période bien triste. Une belle initiative solidaire, qui n’est pas sans rappeler à Bernard Montiel des moments douloureux de sa vie personnelle : lorsqu’il a perdu sa mère il y a maintenant 3 ans.

Il y a maintenant près de trois ans, la mère de l’animateur Bernard Montiel décédait des suites d’une longue maladie : la maladie d’Alzheimer. Des moments particulièrement durs pour l’animateur, qui sont encore frais dans sa mémoire. Au quotidien Ici Paris, Bernard Montiel a ainsi confié que pour traverser cette période particulièrement difficile sur le plan émotionnel, il s’était véritablement noyé dans le travail.

« Les derniers temps ont vraiment été douloureux. Elle me demandait de ses propres nouvelles et ne me reconnaissait plus », se rappelle avec beaucoup de peine Bernard Montiel, avant d’ajouter : « c’était très triste d’aller la voir, ça me détruisait. Je n’avais plus en face de moi ma maman, mais une inconnue. »