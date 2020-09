Qui sont Camille Hispard et Natacha Campana, les deux nouvelles têtes de C8 ?

Parmi les nouvelles chroniqueuses de TPMP : Elles refont la télé, Camille Hispard et Natacha Campana sont les moins connues du grand public. Contrairement à une Danielle Moreau ou une Magali Berdah, les deux journalistes n’ont pas encore acquis une certaine notoriété grâce à la chaîne. Mais c’est bientôt chose faite puisqu’elles ont été choisies par Hapsatou Sy pour devenir chroniqueuses. Et on fait confiance à l’animatrice, elle qui sait s’entourer de fortes têtes pour offrir une émission riche en débats et analyses pertinentes.

Camille Hispard, une collaboratrice de Hapsatou Sy

Cette journaliste a plus d’une cordes à son arc et, malgré son jeune âge, est forte d’une belle expérience dans le métier. Diplômée de l’Université Paris-Sorbonne et de l’ESJ Pro, la journaliste a travaillé comme pigiste Toute la Culture ou A nous Paris. En novembre 2018, elle commence à travailler pour HapsatouSY TV. Elle y est responsable éditioriale, et considère la chaîne comme positive. « Elle propose des articles et interviews inspirants avec la volonté de découvrir des parcours et des initiatives atypiques et pertinentes« .

Natacha Campana, l’atout cinéphile de l’émission

La jeune femme a fondé en 2017 l’Écran Pop, qu’elle vend comme « nouveau divertissement. Un concept joyeux, participatif et fédérateur pour voir ou revoir sur grand écran les films musicaux cultes, projetés en version karaoké et accompagnés de nombreuses animations pour plonger dans l’ambiance des films« .

Elle pourrait être l’atout cinéphile de l’émission puisque les femmes font souvent l’actualité dans le monde du cinéma, et leur place dans ce milieu est énormément commentée, surtout en ce qui concerne malheureusement les abus sexuels (on se rappelle tous de la polémique des César 2020). Son opinion sera donc hautement intéressant et on comprend pourquoi Hapsatou Sy a décidé de lui faire confiance.