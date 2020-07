Alexandra Rosenfeld blessée, elle dévoile une photo choc !

Début juillet, la jeune maman de deux filles confiait à ses internautes avoir un problème au poignet. Sans plus d’explications sur la provenance de cette blessure inattendue, Alexandra Rosenfeld avouait même devoir subir une opération. « Allez, mon petit problème au poignet sera bientôt réglé… Opération lundi, je vous tiendrai informés quand je reprendrai les cours de yoga ». De quoi inquiéter ses fans, qu’elle n’a cessé de rassurer, avec notamment, une vidéo humoristique, des « Inconnus ». Dans ces images du sketch « Question pour du Pognon », on peut voir Didier Bourdon, sans bras, obligé d’appuyer sur le buzzer avec sa tête pour répondre aux questions de Pascal Légitimus. Une belle comparaison, pleine d’humour pour Alexandra Rosenfeld, qui depuis, doit faire avec un bras « en moins ».

L’ex- Miss France avait ensuite publié une photo de. Une image qu’elle a légendée, toujours avec humour : « Pratique quand tu as un bébé et que tu donnes des cours de yoga. Sinon vous ça va ? » Si l’auto-dérision est de mise, la souffrance, elle, n’en est pas moins présente. Dans sa story, ce lundi,, et sur la cicatrice qui va avec.« Je ne regarde pas parce que dès que je regarde, je fais un malaise. Ce matin, je suis allée la faire nettoyer et j’ai fait un malaise,. J’ai dit à l’infirmière ‘je crois que je vais vomir, je fais un malaise vagal’. En deux secondes, j’avais les pattes en l’air, le sucre sous la langue. »