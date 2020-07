Miss France : TOP 5 des plus belles photos en maillot de bain qui donnent envie de les rejoindre en vacances !

Le concours des miss France existe depuis 1920, depuis donc 100 ans. Il a longtemps été présidé par la célèbre Geneviève de Fontenay qui a finalement démissionné. Sylvie Tellier se charge depuis 2010 de la production et de l’organisation du concours, ainsi que de la sélection des miss régionales.

Avec l’avènement des réseaux sociaux, les miss France ont été de plus en plus médiatisées. Certaines ont fait par la suite carrière à la télévision et sont devenues de vraies influenceuses sur Instagram.

Les Miss France les plus médiatisées

Parmi les plus connues, nous comptons Iris Mittenaere qui est à la télévision, animatrice pour Ninja Warrior, mais également très présente sur Instagram. Tout le monde connaît également Sylvie Tellier ou encore Camille Cerf, grâce à leurs nombreuses interventions publiques et notamment leurs participations à Fort Boyard.

Un collectif de 17 miss France a même créé une association « Les bonnes fées » qui vient en aide aux personnes les plus démunies et aux établissements hospitaliers. Iris Mittenaere, Maeva Coucke, Alicia Aylies, Sylvie Tellier, Camille Cerf… elles sont nombreuses à œuvrer au profit de l’association.

Le concours de Miss France les a révélées au grand jour et leur permet de mener des actions qui importent beaucoup pour elles. Mais c’est également un concours de beauté qui élit « la plus belle » femme de France. Il faut évidemment mettre en avant que la beauté est subjective et que personne ne fait l’unanimité : tout le monde est beau à sa manière.

Les plus belles photos des Miss France en maillot de bain

Les miss France sont élues par le public français lui-même et par le vote d’un jury composé de célébrités. Chaque année, une femme remporte le titre de « Miss France ». Retour sur les plus belles photos de miss France très médiatisées.

Iris Mittenaere, miss France 2016

Qui ne connaît pas la belle Iris Mittenaere ? Avec son titre de Miss France puis de Miss Univers, elle a été plus que jamais mise en avant. Elle a également rejoint l’équipe de Ninja Warrior pour présenter l’émission aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand.

Désormais, Iris Mittenaere cumule près de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. Elle est également égérie et mannequin pour de nombreuses marques. Iris n’est pas un cœur à prendre et elle nous le montre souvent sur les réseaux sociaux ! En effet, elle partage la vie de Diego El Glaoui et c’est du sérieux entre eux.

Chacune de ses photos et publications récolte des milliers de likes et de commentaires…

Maeva Coucke, miss France 2018

Maëva Coucke est une superbe rousse qui a toujours le sourire. Son compte Instagram regorge de belles photos d’elle. Sa dernière photo en maillot de bain vert très échancré a d’ailleurs beaucoup plu à sa communauté, tout comme la photo avec sa robe dorée légèrement transparente !

Mannequin dans la vie, Maëva Coucke est également passionnée par le maquillage. Elle partage régulièrement des tutoriels beauté à ses fans.

Camille Cerf, miss France 2015

Camille Cerf est une sublime blonde qui nous vient tout droit du Nord. Elue reine de beauté en 2015, elle a depuis fait un long chemin.

On la voit régulièrement à la télévision dans les émissions telles que Fort Boyard où elle se bat pour son association, les Bonnes fées. On va d’ailleurs la retrouver aux côtés de Claude de Koh-Lanta dans un prochain épisode de Fort Boyard ! Elle anime également le « Bêtisier » sur NRJ12, aux côtés de Camille Lacourt.

La belle Camille est aujourd’hui suivie par 833 000 abonnés sur Instagram. Sa photo en maillot de bain jaune, prise de haut, a été fortement appréciée par ses fans qui l’ont octroyé près de 100 000 cœurs !

Alicia Aylies, miss France 2017

La belle Alicia est la première Miss Guyane à devenir Miss France ! Elle aurait pu devenir championne d’escrime mais s’est finalement dirigée vers une carrière de mannequin. La jeune femme pose pour de nombreuses marques, comme celle du rappeur Booba.

Suivie par plus de 400 000 abonnés, elle s’affiche régulièrement en maillot de bain, avec ses cheveux naturels. Alicia assume ses changements physiques, comme sur la photo ci-dessous où elle explique qu’elle s’aime quand elle a plus de formes.

Delphine Wespiser, miss France 2012

Depuis sa nomination au titre de miss France 2012, Delphine Wespiser a bien changé. Elle a vite intégré le grand écran, notamment en devenant les personnages de Blanche et Rouge dans Fort Boyard. Elle a également été chroniqueuse pour TPMP pendant deux ans !

La jeune femme s’illustre également avec son combat pour la protection animale. Devenue végane, elle partage des informations au sujet de sa nouvelle vie sans produits issus des animaux. Elle a d’ailleurs créé un podcast en ce sens.

Aujourd’hui, Delphine Wespiser affiche une silhouette à faire rougir n’importe qui et ses photos en maillot de bain font toujours sensation !

Marine Lorphelin,miss France 2013

Marine Lorphelin nous partage ce sublime cliché au bord de la Méditerranée, un repos bien mérité après ces mois compliqués, rappelons-nous que marine travail à l’hôpital en tant qu’interne.