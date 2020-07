Adama Traoré : la participation d’Omar Sy et d’Amel Bent lors d’une grande marche

Lorsque George Floyd a perdu la vie lors de son arrestation aux États-Unis il y a quelques semaines, un mouvement a vu le jour afin de lutter contre les violences policières et le racisme. En France, les manifestations ont également repris le devant de la scène avec l’affaire d’Adama Traoré qui est décidé en 2016 dans la commune de Persan. Il avait fait l’objet d’une arrestation après une course poursuite avec les gendarmes. Une marche blanche avait donc eu lieu il y a quelques jours et plusieurs stars ont participé.

🔴Accusations de viol contre Adama Traoré : les faits seraient établis #AdamaTraore https://t.co/QKuJeEKeDp — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) July 21, 2020

Amel Bent et Omar Sy se mobilisent pour Adama Troaré

Depuis la mort d’Adama Traoré, c’est sa soeur qui tente d’organiser les manifestations, elle souhaite que l’histoire de son frère ne soit pas perdue dans la mémoire. Samedi dernier, un rendez-vous avait donc été programme dans le Val d’Oise notamment à Beaumont-sur-Oise. Omar Sy était donc présent au même titre qu’Amel Bent notamment pour manifester contre les violences policières ainsi que le racisme. Depuis les premières manifestations, il y a eu du changement dans le gouvernement puisque Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur a été remplacé comme ce fut le cas pour plusieurs hommes et femmes politiques.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos et des photos ont notamment été partagés pour l’acteur et la chanteuse .

. La marche blanche de samedi dernier était organisée en marge du mouvement Black Lives Matter qui est international.

Les deux stars n’étaient pas les seules à être présentes, car selon les gendarmes près de 2700 personnes étaient au rendez-vous.

La justice a tranché : Adama Traoré était un violeur. #AdamaVioleurhttps://t.co/a7xSzFR56h — 🐘 (@Ripisylve) July 21, 2020

Le grand rassemblement était proposé contre les inégalités, mais également pour dénoncer les violences policières. Ces dernières sont évoquées dans plusieurs affaires depuis celle de George Floyd aux États-Unis. Par exemple, les autorités se penchent sur la réalisation de certains mouvements afin de bloquer les personnes interpellées comme le fameux étranglement.

Assa Traoré souhaite que les faits soient requalifiés

Les avis sur Internet sont nombreux, certains soutiennent bien sûr la cause d’Assa Traoré, mais d’autres estiment que ce jeune homme de 24 ans ne mériterait pas une marche blanche. La fresque réalisée en son honneur aux côtés de George Floyd aurait d’ailleurs été vandalisée, elle s’était retrouvée au coeur d’une vive polémique notamment lorsque Christophe Castaner était ministre de l’Intérieur. Pour la soeur d’Adama, une personne de cet âge ne doit pas décéder de cette façon. Elle tente depuis près de 4 ans pour qu’une requalification des faits soit envisagée concernant le décès de son frère.

Elle estime qu’il s’agit d’un homicide volontaire. Certains manifestants dénoncent aussi la lenteur de la justice française qui n’a toujours pas fait la lumière sur cette affaire apparemment. De ce fait, l’enquête est toujours en cours notamment pour savoir si Adama Traoré a bien perdu la vie après une arrestation musclée. Différentes versions sont au rendez-vous que ce soit du côté de la famille ou des gendarmes. En parallèle d’Amel Bent et d’Omar Sy, d’autres célébrités ont souhaité apporter leur soutien que ce soit lors des manifestations ou sur le Web. Ces rendez-vous sont souvent composés de militants, de syndicalistes, mais également de gilets jaunes ou encore de proches, ce sont aussi des jeunes qui prennent part à ces revendications.