Taylor Swift prend position contre le racisme et propose une mesure choc !

La mort de George Floyd a été la mort de trop. Cet afro-américain a été tué – comme tant d’autres avant lui – lors d’un contrôle de police. Asphyxié par un policier qui l’a violemment et fermement maintenu au sol pendant de longues minutes, il a perdu la vie, après avoir supplié son bourreau de le laisser respirer.

Les passants, dans l’incapacité de lui venir en aide car empêchés par les autres policiers, ont décidé de filmer la scène pour que leur témoignage sont accompagnés de preuve. Et cette terrible vidéo, celle d’un assassinat, a fait le tour des réseaux sociaux, lançant une énorme polémique aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier.

Car chaque pays a son George Floyd. En France, nombreux furent les citoyens à se rassembler dans le cadre du Black Lives Matter (« la vie des personnes noires comptent ») et l’affaire Adama Traore qui date de 2016 a connu un sursaut.

Les célébrités usent généralement de leur influence et notoriété pour faire passer des messages qui leur tiennent à coeur. Cela ne marche pas toujours (voir l’élection de Donald Trump alors que la très grande majorité des chanteurs ou acteurs américains appelaient à voter pour Hillary Clinton) mais cela a le mérite d’exister.

Si certaines stars semblent surfer sur la vague, à l’image de Lea Michele qui aurait pu s’abstenir puisqu’elle s’est retrouvée au coeur d’un énorme bad buzz, ses anciens camarades de Glee l’accusant d’être raciste, d’autres le font avec toute leur honnêteté.

C’est le cas de Beyoncé, Meghan Markle (qui a parlé de cela trop tard d’après ses détracteurs), Selena Gomez (qui prête chaque jour son compte Instagram à une personne afro-américaine) ou encore Taylor Swift.

Alors que la jeune chanteuse est relativement discrète dès qu’un sujet politique ou sociétal fait débat (on lui avait reproché de ne pas participer à un mouvement similaire il y a quelques années), elle semble désormais totalement vouée à la cause.

En plus de soutenir le mouvement par des tweets sur les réseaux sociaux, elle propose également que des mesures soient mises en place. Et dernièrement, elle a demandé clairement à ce que des statues qui mettent sur un piédestal des figures historiques du pays soient tout simplement déboulonnées.

Originaire de l’État du Tennessee, elle dit que cela la rend malade de voir que des figures aussi détestables que Edward Carmack et Nathan Bedford aient une statue les représentant. La première statue a été déboulonnée la semaine dernière mais sera prochainement remplacée : une honte pour la chanteuse qui rappelle ses textes, dans lesquels il appelait au lynchage des noirs.

As a Tennessean, it makes me sick that there are monuments standing in our state that celebrate racist historical figures who did evil things. Edward Carmack and Nathan Bedford Forrest were DESPICABLE figures in our state history and should be treated as such.

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 12, 2020