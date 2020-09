A prendre ou à laisser : une candidate jugée vulgaire a énervé les internautes et une décision choc a été prise !

Le retour d’A prendre ou à laisser sur C8 a séduit les internautes. Présentée par Cyril Hanouna, l’émission était suivie chaque soir par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, heureux de retrouver un jeu à la mécanique implacable. Mais alors que hier soir, mardi 15 septembre, la candidate Tracy n’a pas convaincu les internaute – bien au contraire – on apprend qu’une décision a été prise en interne et qui serait, a priori, liée aux mauvaises audiences enregistrées ces derniers jours.

#APOAL émission 32 sur @C8TV : 👩‍🦰 Candidate : Tracy – La Pile 💴 Somme remportée : 15 000€ [=384 017,55€] 📺 Audience :

Partie 1 : 169 000 Téléspectateurs / 1,6% PDA

Partie 2 : 312 000 Téléspectateurs / 2,3% PDA pic.twitter.com/BB8p5cn6tA — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) September 16, 2020

Tracy repart avec 15 000 euros, mais pas avec le soutien du public

Mardi 15 septembre, c’est Tracy qui a été choisie pour défier le banquier (la pince) et tenter de remporter la plus grosse boîte, celle des 290 000 euros. Et le début de partie de la participante était exemplaire puisqu’elle a éliminé la quasi-totalité des boîtes rouges. Mais le jeu a vite pris une tournure désagréable lorsqu’elle a éliminé à la suite toutes les plus grosses boîtes. Finalement, et alors qu’elle avait 30 000 euros dans sa boîte, la jeune femme a accepté l’offre du banquier. C’est donc avec 15 000 euros qu’elle est repartie.

Mais les téléspectateurs, de leurs côtés, n’ont pas trouvé la candidate sympathique, bien au contraire. Ils lui reprochent d’être négative et vulgaire, à une heure de grande écoute et dans le cadre d’une émission familiale. « Ça faisait plusieurs émissions qu’elle dénotait des autres candidats par sa négativité déjà, j’espère que le casting sera mieux géré par la suite, j’ai failli zapper 1000 fois » pouvons-nous lire sur Twitter. Et cet avis est partagé par des centaines d’internautes qui ont pointé du doigt l’attitude de la candidate.

« C’est une émission familiale, stop les gros mots Tracy » ; « Tracy surjoue trop » ; « Sérieusement elle a cinq ans d’âge mentale Tracy ?« . Les commentaires sont nombreux, et si certains ont été conquis par la jeune femme, beaucoup ont déploré son comportement.

Des audiences en berne : l’émission ne sera plus diffusée le vendredi

Si Tracy n’a pas convaincu les internautes, cela se ressent au niveau des audiences. La partie 1 a été suivie par seulement 169 000 téléspectateurs. C’est un peu mieux pour la deuxième partie, même si bien en-deçà des attentes de la chaîne. Avec 312 000 personnes, on peut parler d’audiences très décevantes.

Télé-Loisirs a fait une révélation au sujet de l’émission. A prendre ou à laisser va être déprogrammée chaque vendredi, à cause des audiences décevantes. Cyril Hanouna continuera à présenter l’émission du lundi au jeudi. Absent chaque vendredi, l’animateur ne laissera plus sa place à Valérie Bénaïm pour animer son émission. A partir du 9 octobre, c’est TPMP ouvert à tous (toujours présenté par Benjamin Castaldi) qui sera diffusé à partir de 18h10.

Mais Valérie Bénaïm n’a pas été oubliée par son amie Cyril Hanouna. La chroniqueuse présentera les vendredis (après l’émission de Benjamin Castaldi) TPMP week-end. Il s’agira d’une déclinaison de Touche pas à mon poste. Un joli lot de consolation pour l’auteure française qui a vu sa précédente émission quotidienne être annulée cette saison.

Une nouvelle polémique autour du départ de Doc Gyneco

Cyril Hanouna peut en tout cas se satisfaire des audiences toujours aussi impressionnantes de stabilité de son émission culte Touche pas à mon poste. L’animateur semble toujours aussi heureux chaque jour d’animer son programme phare même s’il devra se passer cette année de son acolyte Doc Gyneco. Visiblement exténué par les critiques qu’il reçoit (c’est ce qu’on comprend d’après son énigmatique message publié sur Facebook, mais supprimé depuis), le rappeur a décidé de ne pas prolongé l’aventure.

Peinés, les autres chroniqueurs se sont exprimés à ce sujet, tandis que Cyril Hanouna n’a pas hésité à confier aux téléspectateurs qu’il était persuadé qu’il s’agirait d’un complot, et que son ami aurait reçu une certaine pression de la part d’une mystérieuse personne.

Affaire à suivre donc, mais vous pouvez en tout cas retrouver l’animateur chaque jour, du lundi au vendredi, pour Balance ton post, A prendre ou à laisser, et Touche pas à mon poste. Malgré les années qui passent, l’animateur est toujours aussi boulimique d’émissions et ne cesse de se diversifier.