Cyril Hanouna : il s’explique suite au départ inattendu d’un candidat d’A prendre ou à laisser !

Cyril Hanouna a surpris beaucoup de ses fans en annonçant qu’il animera une nouvelle version du célèbre jeu A prendre ou à laisser, juste après sa nouvelle émission C que du kiff. Une nouvelle qui a ravi les fans du programme, heureux de le voir revenir à l’antenne après qu’il ait été animé par Arthur sur TF1 et Julien Courbet sur C8.

Des audiences stables pour Cyril Hanouna

C’est un tout nouveau style de jeu post-confinement que nous offre l’animateur. Les distances de sécurité doivent en effet être respectées et chaque participant est séparé des autres par des plaques en plexiglass.

Car Cyril Hanouna n’a pas voulu attendre. Les chaînes ont déjà suffisamment souffert du confinement et ont essuyé de grosses pertes suite à l’écroulement des revenus publicitaires. Cyril Hanouna s’était vanté dans son émission C que du kiff d’avoir produit la seule émission du PAF qui ne coûte rien à la chaîne.

Il peut se vanter d’obtenir avec sa nouvelle version du jeu des audiences stables.

Cyril Hanouna heureux d’animer le jeu

Le présentateur de Touche pas à mon poste semble adorer les règles du jeu puisqu’il a déjà fait dans son émission un jeu similaire avec ses chroniqueurs. Mais cette fois-ci, il ne pourra pas inventer les règles au fur et à mesure comme il en a l’habitude.

Les candidats qui participent espèrent en effet tous repartir avec les 250.000 euros, montant maximal que propose l’émission. Le banquier se chargera de les déstabiliser en leur proposant plusieurs sommes d’argent, ou en leur proposant d’échanger leur boîte avec une autre.

Lundi 25 mai, la pétillante Armony est repartie avec la jolie somme de 4000 euros, mais après avoir refusé plusieurs offres du banquier, dont une s’élevant à 9999 euros. Elle a même accepté d’échanger sa boite alors que la sienne contenait finalement 5000 euros.

Elle a prouvé à Cyril et aux téléspectateurs qu’elle portait bien son surnom de flambeuse en voulant absolument jouer jusqu’au bout, quitte à tout perdre. Avec 4000 euros, elle pourra cependant s’offrir un joli voyage au Vietnam, son pays d’origine, puisque c’est pour cela qu’elle participait à l’émission.

Un candidat a du quitter le plateau

Les fans de l’émission ont cependant remarqué lundi qu’un candidat avait disparu : il s’agissait de Samy. Arrivé mercredi dernier, il portait le surnom de « fêtard« . Mais il n’aura pas eu le temps d’être sélectionné pour jouer puisqu’il a été évincé du programme.

Comme à son habitude, Cyril Hanouna a joué la carte de l’honnêteté et a expliqué aux téléspectateurs et aux autres candidats pourquoi Samy ne pouvait plus continuer l’aventure.

Ils ont en effet réalisé que Samy avait déjà travaillé auparavant avec la production Endemol qui produit le programme. Or, c’est interdit pour un salarié de participer à un jeu télévisé produit par son employeur. Il a donc du être écarté mais Cyril Hanouna précise que ce n’est pas de sa faute.

Deux autres candidats ont été reconnus par les internautes

On sait que la force du programme réside dans ses règles d’une rare efficacité. Mais les participants ont un gros rôle à jouer. Lundi, Harmony a conquis les internautes par sa joie de vivre et sa motivation. Les directeurs de casting font tout leur possible pour trouver des candidats qui sauront passionner les internautes.

Les internautes, d’ailleurs, sont suffisamment attentifs pour avoir reconnus certains candidats, comme Grégoire. Le garçon a en effet participé à l’émission de télé-réalité Star Academy et en a parlé ouvertement avec Cyril Hanouna sur le plateau.

Mais Thibault a également été reconnu par les plus attentifs. Il y a quelques années, il était intervenu sur le plateau de Touche pas à mon poste. Celui qui est surnommé « le blagueur » a semble-t-il tapé dans l’oeil de Cyril Hanouna.

En effet, le présentateur lui a proposé de rejoindre l’équipe de La Grande Darka qui fera sa grande rentrée sur C8 en septembre. En pleine émission, Cyril Hanouna a gagné un nouveau chroniqueur et Thibault un joli travail.

Cyril Hanouna prend du bon temps après C que du kiff

L’émission permet en tout cas à Cyril Hanouna de s’amuser avec des candidats très sympathiques pendant plus d’une heure.

Il se retrouve loin des débats de C que du kiff autour de l’actualité médiatique qui ont parfois tendance à l’agacer. C’était d’ailleurs le cas lundi 25 mai lorsqu’il a abordé avec ses chroniqueurs la polémique autour des propos de Camelia Jordana. Il n’a pas hésité à dézinguer la chanteuse, ce qui a surpris les internautes.