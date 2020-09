À prendre ou à laisser : un véritable drame pour Cyril Hanouna

Du lundi au jeudi, le programme À prendre ou à laisser sera présenté par Cyril Hanouna et c’est normalement Valérie Benaïm qui sera aux commandes du jeu pour la fin de la semaine. Vous savez sans doute que la présentatrice n’anime plus son émission puisqu’elle a été remplacée par la quotidienne de Balance Ton Post. Ce 2 septembre, un drame s’est produit sur le plateau avec une candidate qui avait besoin de cet argent pour se lancer alors qu’elle n’avait pas de travail.

Cyril Hanouna dévasté face au choix d’une candidate

Si Booder était l’invité de Touche pas à Mon Poste, c’est Julien Courbet qui s’est retrouvé aux côtés de Cyril Hanouna pour cette nouvelle présentation d’À prendre ou à laisser. Il avait d’ailleurs fait un petit « coucou » auparavant dans TPMP pour teaser sa présence dans ce programme proposé désormais sur C8 pour le plus grand bonheur des fans. L’épisode commençait toutefois très mal avec la perte des boîtes les plus importantes, celle de 250 000 et 100 000 euros.

La candidate n’a donc pas une vraie chance, mais Cyril Hanouna tente de la rebooster pour qu’elle ne perde pas pied .

. Pendant ce temps, les candidats remercient Julien Courbet de sa présence et de son investissement notamment pour les entrepreneurs.

Dans À prendre ou à laisser, les surprises sont nombreuses et parfois, elles sont dévastatrices.

Malgré le manque de chance, la candidate réussit tout de même à décrocher les 10 000 euros avec l’ultime boîte, mais son choix va être incompréhensible.

À cet instant, Cyril Hanouna est vraiment enjoué puisqu’elle a pu obtenir une très belle somme. Comme vous le savez, une ultime boîte proposée par le présentateur est disponible. Il est possible de l’accepter sans connaître le contenu ou de la refuse. Si parfois, le montant obtenu est multiplié, vous pouvez aussi tout perdre. L’animateur de TPMP et de BTP pense que la candidate qui se prénomme Sarah va accepter les 10 000 euros.

Pourquoi prendre ce risque dans À prendre ou à laisser ?

Cyril Hanouna lui demande à plusieurs reprises si elle est bien certaine d’accepter la dernière boîte. En effet, le présentateur a tendance à regarder le contenu avant l’ouverture, même s’il ne peut pas influencer les candidats, il tente parfois de les orienter dans la bonne direction. Sarah décide alors d’ouvrir la dernière boîte et le drame se produit. En une seconde, l’ambiance sur le plateau est totalement plongée puisque les 10 000 euros s’envolent. En effet, avec la 25e boîte, elle s’offre une banqueroute et il est impossible de revenir en arrière. Sarah estimait que son entourage allait sans doute « la tuer » pour ce choix et elle fond bien sûr en larmes lors de l’ouverture.

Cyril Hanouna fait part de son incompréhension, car pourquoi faire tout ce chemin pour finalement prendre un risque aussi grand. Il estime que la somme était très belle et qu’il ne fallait pas la remettre en jeu sur un coup de tête. La jeune femme qui habite encore chez ses parents avait besoin de cette somme pour rebondir. Elle est dévastée et le présentateur d’À prendre ou à laisser ne sait pas comment la rassurer. Il termine l’émission en lui précisant qu’il va tenter de lui faire un cadeau et de lui offrir quelque chose. Julien Courbet a quant à lui perdu l’usage de la parole, tout le monde est abasourdi par ce choix.