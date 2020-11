YouTube a décidé de supprimer certains contenus à cause du Covid-19, découvrez lesquels !

La plateforme YouTube est aussi utilisée pour le partage des contenus concernant le coronavirus, mais toutes les vidéos ne seraient pas intéressantes. En effet, YouTube, a décidé de supprimer quelques contenus, ceux qui mettent en avant les conspirationnistes, et bien sûr les fake news. Ces dernières prennent une ampleur conséquente sur les réseaux sociaux et la plateforme veut les bannir. Elles sont également anxiogènes et le partage de fausses informations peut induire en erreur les lecteurs tout en entachant leur moral.

YouTube va supprimer les contenus conspirationnistes et les fake news au sujet du coronavirus https://t.co/doAHJ8YEro — Bresler Marie-Madeleine (@bresler_marie) October 25, 2020

L’annonce de YouTube concernant ses prochaines mesures

YouTube est désormais une plateforme très prisée dans le monde entier. Un business a même vu le jour avec les fameux Youtubeurs qui connaissent un franc succès via plusieurs domaines. Parmi ces derniers, vous avez le sport, la nutrition, mais également la beauté et les contenus humoristiques. Toutefois, certains internautes utilisent aussi cette plateforme pour diffuser des contenus conspirationnistes et des fake news.

🟥Après la censure des vidéos sur YouTube, des tweets sur Twitter c'est de nouveau Facebook qui est sur la sellette avec la suspension d'un groupe de 482k followers @raoult_didier Vs Coronavirus

Proximité des élections US, message pro hydroxychloroquine? https://t.co/QhBMXqELch — FranceSoir (@france_soir) October 25, 2020

Les fausses informations sont clairement nuisibles surtout avec cette période sanitaire qui est déjà très anxiogène .

. Cela peut aussi nuire au partage des vraies données, car les fake news prennent souvent une ampleur conséquente.

Le conspirationnisme et les théories du complot ont aussi une place très importante sur YouTube.

Vous avez donc des informations qui peuvent vous induire en erreur concernant les vaccins, le virus en lui-même ou encore les traitements, le confinement, le couvre-feu… Bien sûr, le coronavirus n’est pas le seul à être utilisé par les théories du complot, car tous les sujets sont généralement détournés.

YouTube précise son intention face à ces contenus

La plateforme de vidéos révèle que tous les contenus qui seront à l’encontre des conclusions médicales ou celles liées au monde scientifique seront supprimées. En effet, il ne faudra donc pas contredire les informations partagées par les autorités de santé ou encore l’Organisation mondiale de la santé. Certes, les débats seront toujours possibles, mais il sera par exemple impossible de dire que les informations concernant le coronavirus partagées par l’OMS sont fausses. YouTube a donc décidé de lutter contre la désinformation de masse.

Le travail des équipes a déjà commencé comme le rappelle Demotivateur puisque ce sont près de 200 000 vidéos de ce genre qui ont été supprimées concernant le Covid-19. Il est donc assez intéressant de lutter contre les fake news qui malheureusement prennent de l’ampleur sur les réseaux sociaux, et même via les sites classiques. Cela peut pourtant être très néfaste et induire les internautes en erreur est problématique surtout face au coronavirus qui est un virus important qu’il ne faut pas prendre à la légère. Il sera donc préférable de ne pas aller contre la charte de YouTube. Vous êtes désormais au courant de cette nouvelle mesure et certains félicitent YouTube d’avoir opté pour cette initiative.