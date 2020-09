Un youtubeur, Marvel Fitness doit rendre des comptes à la justice française pour du harcèlement en ligne supposé

L’affaire a pris une ampleur conséquente puisque ce sont 8 personnes qui sont intégrées à ce dossier. Nous apprenons dans les colonnes du Monde que le youtubeur Marvel Fitness est face à la chambre correctionnelle du tribunal de Versailles. Plusieurs accusations sont apparemment au rendez-vous à savoir des messages haineux, mais également insultants et outrageants. Ces derniers auraient eu des répercussions puisque les plaignants ont relaté une dégradation des conditions de vie. Il y aurait même eu une altération de la santé physique ou mentale. Marvel Fitness aurait donc été à l’origine de ces messages qui auraient été envoyés plusieurs fois.

Quelle peine envisager ?

Si les faits sont avérés, la justice pourrait alors le condamner à une amende de 45 000 euros et à une peine de prison de 3 ans. Le journal révèle que le youtubeur, au départ, lors de la création de sa chaîne proposait des conseils pour aider autrui avec des exercices de musculation. De ce fait, le sport était au centre des vidéos, mais le youtubeur à savoir Marvel Fitness aurait basculé vers un autre contenu un peu moins réjouissant.

Ce qui se passe pour Marvel fitness ça confirme bien ce que je pense de la justice française, plus injuste ya pas, aller faire du droit cest juste un beau reve qui n'aboutira pas en france — Sultan (@UnMecCool11) September 19, 2020

Ce sont donc trois hommes et six femmes qui l’accusent de ces faits de harcèlement en ligne .

. Il semblait cibler des influenceurs, mais également des sportifs.

L’affaire aurait notamment commencé en 2019 lorsqu’une vidéo est transmise à un avocat à cause d’un contenu décrit comme raciste.

Marvel Fitness aurait reçu une mise en garde, mais une autre vidéo aurait vu le jour puisque la victime aurait été ciblée.

A partir de ce moment, la victime révèle qu’elle n’a pas eu « un seul moment de répit ».

Le journal mentionne alors des attaques quotidiennes notamment sur les réseaux sociaux. Une vraie descente aux enfers aurait été mise en place puisque le youtubeur aurait pu joindre ses proches, sa famille. L’avocate qui représente cette victime évoque donc une « destruction sur le plan professionnel et personnel ».

Accusé de harcèlement en ligne, le youtubeur Marvel Fitness devant la justice. Il aurait tenu des propos injurieux ou menaçants envers ceux qu’il considère comme ses ennemis, mais aurait aussi encouragé ses abonnés et sa communauté à amplifier ces attaques https://t.co/7KcUVyxNLn — Le Monde (@lemondefr) September 21, 2020

Des faits similaires relatés par plusieurs victimes

Bien sûr, il faudra attendre la décision de justice pour savoir si Marvel Fitness est reconnu ou non coupable dans cette affaire. Il y a toutefois plusieurs victimes qui évoquent des faits similaires que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux comme Twitter. De ce fait, le youtubeur aurait versé dans un harcèlement en ligne en prenant pour cible plusieurs personnes avec des propos parfois menaçants et haineux. Il est donc pointé du doigt par les plaignants à cause de ses paroles, mais il est aussi soupçonné d’avoir encouragé sa communauté. Cette dernière aurait alors été invitée à prendre parti, et même à harceler une personne.

Ce n’est pas parce que les faits ont eu lieu sur Internet qu’il ne peut y avoir de conséquences: Accusé de harcèlement en ligne, le youtubeur Marvel Fitness devant la justicehttps://t.co/XXLqRjJfbe — Matthieu Audibert (@GendAudibert) September 21, 2020

En ce qui concerne le youtubeur, il nie les faits puisqu’il estime que c’est du « drama ». Il a donc révélé selon le journal que les propos avaient mal été interprétés, mais il estime qu’il n’y a pas des faits de harcèlement ou des menaces physiques. Son avocat a pu être interrogé par le Monde et il demande la relaxe de son client. Il cible également quelques problématiques dans cette procédure alors qu’une avocate est aussi une plaignante. De ce fait, les faits reprochés à Marvel Fitness seraient liés à la liberté d’expression, et même au droit de la presse. Il faudra donc attendre la décision de la justice pour savoir s’il est mis en cause ou accusé dans cette affaire.