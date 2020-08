Les 16 séries les plus drôles à regarder sur Netflix !

Durant l’épidémie de Covid-19 et le confinement qui en découle, les esprits sont bien souvent anxieux, attristés et nous sommes amenés à tourner en rond à notre domicile. C’est pourquoi Barbanews vous propose de vous divertir en regardant les séries les plus comiques de Netflix, qui vous redonneront le sourire !

Si toutefois vous êtes plutôt du genre à préférer trembler devant votre écran, faites donc un tour du côté de notre sélection des meilleurs films d’horreur à visionner en streaming !

Community (Communauté)

La série Community est enfin de retour sur la plateforme de streaming Netflix, pour le plus grand bonheur des abonnés ! La comédie produite initialement par NBC est un classique du genre qui ne demande qu’à être vu et revu.

Le synopsis est simple : Jeff est avocat, mais ce dernier doit retourner sur les bancs de l’université, car son certificat n’est plus valable…

La série Community a contribué à lancer la carrière de plusieurs comédiens comme Danny Pudi, Donald Glover ou encore Gillian Jacobs.

Auf Netflix gibt es endlich die Serie 'Community'. Die Serie ist einfach so geil. 😁 pic.twitter.com/V9azSH4OAi — Mr.Prinz (@MrPrinzstar) April 8, 2020

Cheers (A la vôtre)

Cheers est l’une des sitcoms les plus emblématiques de tous les temps ! Cette série est également l’une des plus anciennes, il se pourrait donc que vous ne l’ayez jamais vue. Si tel est le cas, le confinement est le moment idéal pour la visionner ! Cheers montre aux téléspectateurs les allées et venues des clients réguliers d’un bar, qui passent bien trop de temps à se demander s’ils ont des problèmes d’alcool.

The Office (Le Bureau)

La série The Office est l’une des plus marrantes dans son genre ! Barbanews adore cette production aussi drôle qu’émouvante, dont il est possible de regarder chacun de ses épisodes avec tout autant de plaisir, qu’importe le nombre de fois.

L’excellent Steve Carrell campe le rôle du patron d’une petite société, au sein de laquelle s’enchaînent les sketches et les quiproquos, portés par des comédiens tous attachants.

Chaque saison de The Office comporte ainsi des scènes vraiment hilarantes, devenues des classiques du genre.

The Good Place (Le Bon Endroit)

Alors que la dernière saison de The Good Place sera bel et bien diffusée en streaming sur Netflix au courant de l’année 2020, profitez-en pour vous plonger dans les saisons précédentes !

The Good Place explore un scénario particulièrement original : un groupe de personnes pourtant assez horribles se retrouve finalement au paradis… La série possède tellement de tournants inattendus dans son écriture que vous serez constamment surpris !

One Day At A Time (Un jour à la fois)

Cette version modernisée de la série classique de Norman Lear est une comédie parfaite à visionner en famille ! La série se concentre sur une femme élevant seule ses enfants avec l’aide de sa propre mère, campée par l’incroyable comédienne Rita Moreno (West Side Story).

En apparence seulement, One Day At A Time semble être une série comique pour grand public, à l’instar de Friends ou The Big Bang Theory ; cependant, cette comédie aborde des sujets plus profonds comme la politique, la mortalité et la citoyenneté avec beaucoup d’humanité.

Parks and Recreation (Parcs et Loisirs)

Certes, la première saison de Parks and Recreation n’est pas forcément hilarante. Toutefois, une fois son identité réellement trouvée, la série prend une ampleur certaine et déploie ses ailes pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui ne cessent d’enchaîner les fous rires ! La série Parks and Recreation est ainsi, avec la comédie The Office, l’une des séries les plus drôles et les plus réussies se penchant sur l’univers du travail.