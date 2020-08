Anne with an E saison 4 : une révélation déconcertante

Malheureusement, nous avons une mauvaise nouvelle à vous transmettre si vous cherchez des informations sur la saison 4 de la série Anne with an E. Si certaines productions réussissent à percer et à combler les attentes du public, d’autres par contre sont dans l’obligation de prendre la porte.

C’est le cas pour celle-ci, elle aura tout de même connu trois saisons et l’annonce a été faite à la fin de l’année 2019. La production a décidé de l’annuler et les fans ont essayé de se mobiliser, mais ce ne fut pas une grande réussite.

Pas de saison 4 pour Anne et ses amis

Généralement, les internautes sont très réactifs pour tenter de sauver des séries et plusieurs productions ont pu bénéficier de leur générosité. Par contre, les producteurs n’accordent pas toujours un certain crédit à ces demandes. Cela semble être le cas pour Anne with an E puisque la saison 4 n’aura pas lieu. De plus, lorsque ces annonces sont faites, il y a également des fins brutales et vous ne pouvez pas forcément clôturer l’histoire de la meilleure des façons.



Les mystères de la série resteront intacts comme c’est le cas pour Messiah dont l’annulation a été validée par Netflix.

Pour la série dédiée au messie, c’est les pertes financières engendrées par le coronavirus qui ont eu raison de la suite.

C’est à nouveau une question de finances qui semble être au coeur de cette décision, mais le coronavirus n’a aucun lien.

En effet, la décision a été prise en Novembre dernier et depuis la plateforme de streaming n’est pas revenue sur sa volonté de la supprimer.

La saison 4 ne sera donc pas disponible sur Netflix, mais dans certains cas de figure, elle peut être acquise par d’autres chaînes ou plateformes qui tentent d’offrir une seconde vie. Cela s’était notamment produit avec Lucifer, la série devait connaître une fin précoce en 2018 puisque la Fox ne voulait plus la produire. Estimant que la trame était intéressante, la plateforme a décidé d’acheter les droits pour la faire renaître de ses cendres.

Vu le succès de Anne with an E, je dirais de donner à la série 3 autres saisons.

Et de produire une série du même genre sur un autre livre classique comme Polyanna, Le Jardin Secret, La Petite Princesse……. — Anna ~Skam France~ (@Annabelle_1D) March 27, 2020

Anna with an E avec un format identique à Sense8 ?

Netflix est le grand patron des séries, il semble faire la pluie et le beau temps sur le marché des productions, ce ne sont plus les chaînes classiques qui ont le monopole. De ce fait, la plateforme de streaming peut finalement agir comme elle le souhaite sans être perturbée par divers évènements. Même le coronavirus a été bénéfique pour Netflix puisque les abonnements via les opérateurs ont connu une hausse incroyable et même renversante. Toutefois, elle est soucieuse du bien-être de ses fans, avec Sense8 dont l’arrêt avait entraîné une vague d’insultes, un film avait été proposé pour tenter de clôturer définitivement cette série d’un autre genre. En effet, si vous avez regardé un épisode, vous n’avez pas forcément apprécié cette ambiance qui est tout de même fidèle aux créateurs de Matrix. En ce qui concerne Anna with an E, les fans attendent un film qui pourrait donc proposer le même concept, mais Netflix ne semble pas être emballé par cette décision.