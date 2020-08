Ozark saison 4 sur Netflix – Officiellement la meilleure série de Netflix !

Si vous dégainez la plateforme de streaming, vous êtes rapidement invité à découvrir la saison 3 puisqu’elle est déjà dévoilée.

Vous pourrez même commencer avec les premiers épisodes si vous êtes un novice avec cette production. Cela devrait vous occuper pendant plusieurs heures et même quelques jours.

Au vu de toutes les séries qui sortent sur Netflix et Amazon Prime Vidéo, n’hésitez pas à réaliser un planning pour ne manquer aucun épisode.

La saison 4 d’Ozark semble donc se préparer et il s’agit de l’une des meilleures séries.

Les indiscrétions de la saison 4 d’Ozark

Lorsque vous terminez la saison 3, vous êtes friand de découvrir de nouvelles informations et nous avons rassemblé toutes les indiscrétions.

Vous attendez sans doute les communications officielles de Mark Williams et Bill Dubuque, mais ils sont assez peu actifs sur les réseaux sociaux et surtout avares d’informations.

Vous devrez donc vous contenter des rumeurs et la saison 4 devrait être opérationnelle l’année prochaine dès le mois de Mai.

Impossible que la production décide d’arrêter Ozark puisqu’elle est décrite comme la meilleure des séries .

. Vous avez à chaque fois 10 épisodes pour chacune des saisons et la durée est d’une heure.

Vous pouvez les dévorer très rapidement et vous serez plongé aux côtés de Wendy, Marty et des enfants.

Vous avez un trafique de drogues comme dans de nombreuses séries comme Breaking Bad.

La saison 3 se déroule six mois après la saison 2, vous n’avez donc pas un saut dans le temps très important.

Vous en apprendrez un peu plus sur le couple dont le quotidien est quelque peu chamboulé.

Ozark est décrite comme une série géniale, car elle évoque avec précision des faits de société, elle plonge au plus profond des personnages et elle offre une quête psychologique très sympathique. Elle diffère forcément de plusieurs séries qui traitent de ce sujet et Netflix ne peut pas l’abandonner.

Quelques pertes au cours des trois saisons d’Ozark

Bien sûr, la saison 4 devra se renouveler, mais elle utilisera sans doute la même trame à savoir le trafic de drogues. Par contre, plusieurs personnages ont perdu la vie. Les décès s’enchaînent d’ailleurs à un rythme assez important, vous n’êtes pas toujours prêt à découvrir ces acteurs et actrices quitter la série. Dans tous les cas, vous ne pourrez plus voir dans la saison 4 Sue, Marty ainsi que le thérapeute de Wendy, voire le frère de Wendy et Helen Pierce. Vous pouvez aussi faire une croix sur d’autres personnages secondaires, car la liste est finalement très longue. N’ayez aucune crainte, les personnages centraux sont tous au rendez-vous et ils sont prêts à vous enthousiasmer pour cette nouvelle salve d’épisodes.

Cette série est particulière attachante et vous aurez des difficultés à vous en détacher notamment grâce à Marty Bryde. Ce dernier a une allure très sympathique, élégante et chic et il est impossible de le perdre de vue. Ce sera sans doute le premier que vous pourrez repérer lorsque vous visionnerez les trois saisons. Préparez votre télécommande, dégainez votre application Netflix et préparez-vous à découvrir les épisodes d’Ozark.