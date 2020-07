La Casa de Papel saison 4 (Netflix)- Le gros carton d’audience grâce au confinement !!!

Rio, Tokyo, Nairobi et le Professeur sont enfin de retour ! Les fans sont impatients de suivre à nouveau leurs aventures dans la saison 4 de La Casa de Papel. En outre, le confinement aidant, il y a fort à parier que tous vont suivre avec assiduité chaque épisode !

La production s’est d’ailleurs fixée, depuis l’annonce des mesures de confinement dans de nombreux pays, un objectif ambitieux, mais légitime : dépasser la barre des 34 millions de téléspectateurs, chiffre engrangé durant la saison 3 de La Casa de Papel, à peine une semaine après sa diffusion !

La bande-annonce de la saison 4 de La Casa de Papel comptabilise plus d’un million de vue en moins de 48 H !

La pandémie de Covid-19, outre ses dramatiques enjeux sanitaires, peut donc contribuer à aider les bandits aux masques de Dali à exploser l’audimat ; d’ailleurs, la bande-annonce de la saison 4 a déjà cumulé plus d’un million de vues en moins de 48 heures…

La Casa de Papel saison 4 : que va-t-il se passer ?

Dès le 3 avril 2020, les téléspectateurs pourront enfin découvrir les épisodes de la saison 4 de La Casa de Papel, diffusés sur la plateforme Netflix. À cette occasion, le comédien Alvaró Morte, qui incarne le Professeur, a fait quelques révélations dans une interview pour le Mundo Deportivo.

L’acteur a ainsi livré quelques détails concernant la quatrième partie de cette série espagnole à succès. À la surprise générale, il a notamment confié que le tournage avait pris fin il y a quelques mois seulement et qu’il n’avait aucune idée du résultat final.

« Nous avons enregistré la quatrième saison il y a des mois, mais nous ne l’avons pas vue. Nous avons tourné nos scènes, mais nous ne connaissons pas le résultat », a fait savoir Alvaró Morte.

Les journalistes lui ont toutefois demandé s’il n’avait pas quelques détails croustillants à fournir aux fans de la série concernant les nouveaux épisodes à venir, ce à quoi le comédien a répondu : « La quatrième saison commence de manière très émotionnelle. Cela vous plonge pleinement dans la profondeur des personnages et dans les derniers épisodes il y a plein d’action, c’est absolument passionnant. »

La Casa de Papel : une série au succès mondial

Depuis la sortie de la première saison, la série espagnole La Casa de Papel a tout de suite rencontré un franc succès sur la plateforme Netflix. Un succès parfois difficile à vivre pour certains de ses acteurs, comme Alvaró Morte. À ce sujet, le comédien a d’ailleurs confié :

« Nous sommes tous très heureux. Mais soudain, vous arrivez à Berlin et les gens vous arrêtent à l’aéroport ou partout où vous allez. Nous avons tourné en Thaïlande et c’était pareil. Vous êtes toujours le même et vous essayez de le rester, c’est un peu bizarre tout ça, mais je suis très heureux du succès de la série. »

Plus que quelques jours maintenant avant de découvrir la partie 4 de La Casa de Papel, saison tant attendue ! Des épisodes qui devraient occuper plus d’un téléspectateur en cette période de confinement.