Oui, oui vous avez bien lu ! Un vernis à ongle en poudre ça existe et c’est l’une des tendances du moment. Après la mode des vernis à ongles en spray ou en stylos, une nouvelle tendance manucure peu connue du grand public refait surface, il s’agit du vernis à ongle en poudre.

C’est une sorte de vernis à ongles sous forme de poudre colorée, très pratique, durable et simple à appliquer vous offrant un résultat et un rendu des plus impressionnants.

Quelle est la procédure à suivre pour appliquer un vernis à ongle en poudre ?

Vous voulez prendre soins de vos ongles mais vous n’avez pas le temps pour le faire, vous galérez avec vos anciens vernis à ongles et vous en mettez partout sur vos doigts ?

Nous avons la solution pour vous, optez pour le vernis à ongles en poudre qui vous permet de réaliser une manucure en un temps record, rapide, vite faite bien faite, qui dure longtemps et qui vous donnera au final un résultat impressionnant.

L’application d’un vernis à ongle en poudre est un processus très simple à réaliser. Avant toute chose, il faut vous assurer que vos mains sont propres. Pour ce faire, commencez par bien les laver, pour enlever toutes sortes de résidus qui peuvent s’y trouver puis séchez les, en insistant sur vos ongles.

Pour la mise en place du vernis à ongle en poudre, commencez par mettre sur vos ongles le gel spécial conçu pour bien fixer et tenir la poudre sur l’ongle, ce gel joue le rôle d’un durcisseur.

Enfoncez vos doigts un à un dans le pot contenant le vernis à ongles en poudre pendant quelques secondes, puis ressortez-les en veillant à enlever l’excès de poudre qui a pu se fixer et en effectuant ce geste rapidement.

Ré-appliquez le gel spécial, puis refaite la même procédure à maintes reprises pour avoir le tonus, l’éclat et la dureté escomptée.

Une fois la couleur voulue obtenue, veillez à appliquer un top coat qui sert à bien finaliser la manucure et à rallonger sa durabilité.

Une fois votre manucure finalisée, veillez à laisser vos mains immobiles le temps qu’ils sèchent. Puis, terminez par bien vous laver les mains et les sécher.

Pourquoi opter pour un vernis à ongle en poudre ?

Contrairement aux autres vernis à ongles en spray ou en stylos, le vernis à ongles en poudre présente plusieurs avantages et atouts qu’il ne faut pas négliger. Parmi ces avantages nous pouvons citer :

Le processus de son application est simple, pratique, rapide et efficace,

Le résultat de l’application d’un vernis à ongle en poudre est très joli,

Le vernis à ongle en poudre est très durable, il peut tenir jusqu'à un mois,

Le vernis à ongle en poudre est moins nocif que le reste des vernis suscités (il ne nécessite pas de lampe UV),

Le vernis à ongle en poudre s'enlève et se retire facilement avec de l'acétone.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le site officiel de la marque Kiara Sky , SNS Nails ou Amazon pour vous procurer votre futur vernis à ongle en poudre. Ces sites proposent le produit sous différentes couleurs aussi jolies les unes que les autres.