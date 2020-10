Mercedes se lance sur le marché de la trottinette électrique de luxe ! Le prix est exorbitant !

Adorée par certains, détestée par d’autres, la trottinette électrique est tout de même très pratique. Elle vous permet de vous déplacer sans aucune difficulté en évitant les embouteillages, mais également l’affluence dans les bus et les métros. De nombreuses marques ont proposé leur propre modèle, mais c’est désormais Mercedes qui débarque sur le marché. Certes, elle ne sera pas réservée à toutes les bourses, car elle est affichée à 1299 euros.

🛴 Mercedes présente une nouvelle trottinette électrique dont la fiche technique peine à rivaliser avec la concurrence👇 https://t.co/JUdffBNOiG — Frandroid (@Frandroid) October 2, 2020

Les caractéristiques classiques de la trottinette de Mercedes

Il ne faut pas s’attendre à un bolide susceptible de grimper à 100 km/h puisque la législation française ne permet pas une telle performance. Vous devrez alors vous contenter de 20 km/h pour cette trottinette électrique baptisée eScooter Mercedes-Benz.

L’annonce date tout de même de 2019, mais Mercedes a enfin commercialisé sa trottinette, l’attente fut donc très longue .

. Elle sera bien sûr comparée à toutes les références du moment comme chez Hyundai par les professionnels de ces engins.

Le style est très sobre, vous avez seulement une robe noire avec le logo de Mercedes au niveau de la partie à l’avant.

La vitesse ne dépasse pas 20 km/h et l’autonomie reste faible à savoir 25 km au maximum.

En fonction de l’allure, et même du poids de l’utilisateur, l’autonomie pourrait être plus faible, aux alentours de 20 km. Par contre, vous devez bien peser le pour et le contre, car cet achat reste onéreux par rapport à d’autres références présentes sur le marché. Il y a également un véritable défaut qui joue en sa défaveur par rapport à son autonomie à savoir son poids.

Sciences – "Une nouvelle trottinette électrique chez Mercedes-Benz" https://t.co/VpyJpeyTcq — [BOT] flux random (@botfluxrdm) October 5, 2020

La trottinette électrique de Mercedes est lourde

Si vous avez l’intention de piloter votre trottinette puis de la porter dans le bus ou le train pour des trajets plus longs, vous devrez adopter un sac de transport. En effet, la trottinette électrique affiche tout de même 13.5 kg sur la balance, elle est donc très lourde, surtout, à porter dans les escaliers par exemple. Si vous devez la transporter dans le coffre de votre voiture, vous devrez aussi faire travailler vos muscles.

Pour trouver la trottinette électrique, c’est relativement simple. Vous avez rendez-vous dans une concession Mercedes-Benz et au niveau des accessoires, elle devrait être disponible. Dans le cas contraire, il faudra la commander auprès de l’un des conseillers. Bien sûr, si votre usage est moindre, le rapport qualité/prix ne sera sans doute pas le meilleur notamment à cause du poids et de l’autonomie. Réfléchissez bien avant de vous lancer et n’hésitez pas à utiliser des comparateurs, car le marché des trottinettes électriques est désormais bien étoffé.