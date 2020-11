Lidl innove avec un sol très particulier et incroyable ! Vivez une expérience hors du commun !

Si vous fréquentiez Lidl il y a quelques années, vous avez pu constater que les changements sont importants. La décoration est tout à fait différente et nous avons désormais des rayons très design et ils ressemblent à ceux proposés par les centres commerciaux. D’ailleurs, l’enseigne a souhaité se démarquer du low-cost pour afficher un certain standing tout en pratiquant des prix très concurrentiels. À Dublin, c’est un sol assez atypique qui a fait son entrée puisque vous pouvez découvrir les ruines des Vikings du 11e siècle.

Dublin : le sol d'un nouveau magasin #Lidl permet aux clients de découvrir des ruines #vikings du 11ème siècle https://t.co/cnSvyQw2Y2 via @Demotivateur — ᛖᛊᚳ ᚦᛊᚳᚣᚲᚱᛜᛁᚸ (@knightsbones) October 25, 2020

Fiction ou réalité chez Lidl ?

Il est important de noter que, lors de l’installation du magasin Lidl, un site archéologique a été mis en avant. Cela n’était donc pas prévu et les propriétaires des lieux ont sans doute voulu s’inspirer de cette découverte pour offrir une nouvelle expérience à tous les consommateurs. De ce fait, les ruines vikings ont été conservées et, grâce à ce sol transparent, les clients peuvent les découvrir pendant leurs courses.

Le nouveau Lidl construit sur les ruines des Vikings à Dublin a un sol en verre pour que les acheteurs puissent voir la maison du 11ème siècle ci-dessous https://t.co/C5eqH5j6SF pic.twitter.com/hAOOvA4aW9 — Heleane (@paxipax_heleane) October 23, 2020

Ce n’est donc pas de la fiction, mais ce sont de véritables ruines qui sont au rendez-vous .

. Selon les professionnels, les différentes ruines dénichées à Dublin seraient celles d’une maison.

Les clients pourront donc regarder ces ruines à travers ce sol incroyable et un second site est même au rendez-vous.

En effet, l’ancien Aungier Street Theatre se dévoile en partie dans le même commerce qui semble très spécial. La vidéo publiée sur ce sujet par RTE News est très sympathique et vous pouvez constater que les ruines sont incroyables.

Quelques renseignements concernant les ruines vikings

Lidl s’offre alors un joli coup de publicité avec ce sol transparent et ces véritables ruines. Un membre du groupe de recherche de l’IAC Archaeology a pu se confier au journal RTE News notamment pour partager quelques données concernant les lieux. La structure serait celle d’un logement qui aurait abrité des Hiberno-Nordiques. Ces derniers ne sont pas méconnus des spécialistes puisque ce sont les ancêtres des Vikings. La découverte est alors incroyable et il était sans doute hors de question de l’évincer au profit du commerce.

Lidl a su jongler avec les deux univers à savoir son établissement et ces ruines vikings qui méritent forcément le détour si vous êtes un adepte. Il faudra alors se rendre au niveau des caisses pour découvrir ces ruines et le spécialiste estime que la situation offerte par Lidl est réellement fantastique. Le commerce est désormais opérationnel et vous pouvez réaliser vos courses depuis le 15 octobre dernier comme le mentionne Demotivateur.