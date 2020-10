Lidl prépare les sports d’hiver et frappe fort : une tenue complète de ski sera proposée à un prix hallucinant !

Le hard discounter allemand vient une fois de plus de frapper. En effet, la société qui se fait connaître par ses bas prix s’attaque ponctuellement à des objets un peu plus sophistiqués. En effet, régulièrement Lidl met dans son catalogue des produits grand public à prix cassés. C’est ainsi que Lidl vend périodiquement des machines à coudre ou des robots cuiseurs à des prix défiants toute concurrence. Mais Lidl a aussi fait d’autres opérations coup de poing. Ainsi par exemple, le groupe a mis en vente une playstation à des prix ahurissants.

Chaque mois connaît une opération ponctuelle

Au mois d’octobre également seront en vente des dispositifs intra-auriculaires ressemblant à s’y méprendre aux fameux Airpods d’Apple. Ce ne sont pas forcément des produits de bas de gamme, loin de là. Bien sûr lorsqu’on prend par exemple les dispositifs intra-auriculaires, il est évident que ceux-ci n’ont pas la même qualité de restitution du son que ceux diffusés par la marque à la pomme. Néanmoins, dès lors que le prix est abordable, de nombreuses personnes peuvent alors s’offrir ce type d’objets. Forcément la durée de vie sera sans doute moins longue que celle de leur célèbres concurrents. Mais ces derniers sont plus chers. Il est vrai que les rendre accessibles à la majeure partie des gens nécessite quelques ajustements. À ce moment là forcément les matières premières vont être des matières premières qui seront un petit peu moins chères pour que chacun puisse s’y retrouver. Ainsi après avoir lancé des baskets, puis des rafraichisseurs d’air durant la canicule encore des lampadaires design, Lidl vise cette fois-ci les sports d’hiver.

Des tenues de ski à bas prix

En fait Lidl cible la tenue de ski. Il est vrai qu’on peut louer des skis. Mais il est beaucoup plus difficile de louer une tenue de ski. Il faut donc trouver à en acquérir une à moindre prix. Certes on trouve parfois des bourses pour acquérir ce type d’équipement mais ce sont forcément des produits de seconde main. Mais on y trouve pas toujours ce qu’on cherche. Il faut donc rendre les tenues neuves accessibles au plus grand nombre. Aussi la marque Lidl a choisi de faire élaborer ses propres produits en la matière. Ainsi seront mis en vente des tenues complètes de ski. L’opération commencera le 2 novembre prochain. Certes, le design de la tenue est relativement simple mais le produit est de bonne qualité et tout à fait adaptée à la pratique de ce sport. Lidl a choisi de mettre en vente un combo veste et pantalon de ski.

Des prix ahurissants

Il faudra débourser 24,99 € pour la veste et 17,99 € pour le pantalon. Mais le distributeur allemand ne s’arrête pas là. En effet, la marque, ne se contente pas de proposer une veste plus un pantalon à moins de 50 €. Il suffira de rajouter 6,99 € de plus pour obtenir une paire de gants assortie à la tenue. Un t-shirt est également proposé à 14,99 € ainsi qu’un caleçon technique de ski. Ce dernier sera en vente au prix tout à fait modique de 11,99 €. Pour ne pas prendre froid à la tête, les clients pourront compléter par un bonnet en maille. Ce dernier sera vendu au prix de 6,99 € . Enfin le distributeur allemand a prévu une paire de lunettes de ski pour 7,99 euros. Il s’agit d’un équipement basique mais tout à fait efficace. Son design est discret mais sans être démodé. Ainsi, tout un chacun pourra se procurer une tenue qui lui permettra de se rendre aux sports d’hiver et de skier avec un équipement adéquat et neuf. Il est tout à fait probable que comme d’habitude, le produit soit très rapidement en rupture de stock. En tout cas c’est en général ce qui se passe lorsque Lidl organise des ventes ponctuelles de ce type.