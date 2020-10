Incroyable : la nouvelle Golf GTI Clubsport est hallucinante ! Il s’agit du modèle le plus puissant dans l’histoire et vous allez être impressionné !

Volkswagen sort le grand jeu avec sa nouvelle Golf GTI Clubsport qui est un petit monstre de puissance !

Les plus grands fans de la marque Volkswagen ne vont pas en revenir ! Si les modèles de voitures Golf GTI sont particulièrement connus pour leur puissance qui n’est plus à démontrer, c’est cette fois-ci une innovation qui risque de faire beaucoup de bruit dans le domaine de l’automobile. Mais si d’habitude c’est plutôt le sulfureux Elon Musk qui fait parler de lui avec ses modèles Tesla qui font parfois polémique, la marque Volkswagen fait quant à elle parler de sa puissance !

Il est vrai que Tesla est très souvent au coeur de bad buzz sur les réseaux sociaux, on se souvient notamment d’un américain qui avait pris une courte vidéo de sa voiture sur l’autoroute où il avait vu son toit de voiture complètement exploser !

Un fait divers qui ne devrait probablement pas arriver à Volkswagen et à son tout nouveau modèle de Golf GTI qui est un exemple même de modernité et de puissance ! Il faut dire qu’il s’agit de la huitième génération de cette voiture mythique : autant dire que Volkswagen avait la pression pour montrer qu’ils étaient bel et bien toujours dans la course et qu’ils ne voulaient pas laisser leur place à leurs concurrents qui font rage ! Mais cette fois-ci, Volkswagen a fait très fort puisque la toute nouvelle Golf GTI est trois fois plus puissante que son premier modèle d’origine, soit 300 chevaux ! Un joli petit exploit technologique…

La nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport met une grosse claque au premier modèle !

Le moins que l’on puisse dire à propos de Volkswagen et de ses voitures, c’est qu’ils ne font clairement pas les choses à moitié ! Avec son moteur 2 litres Turbo, cette nouvelle Golf GTI a de quoi faire rougir le premier modèle qui avait un moteur 1,6 litres à injection et 112 chevaux. Avec un poids de 810 kilos à l’époque et 3,70m pour son premier modèle, on constate aujourd’hui que la Golf GTI a décidément pris beaucoup de poids et a même grandi !

On constate en effet que la nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport pèse 1500 kilos et mesure 4,28m ! Un petit surpoids qui est dû aux derniers équipements dont elle dispose, comme notamment les airbags, mais également la climatisation et les catalyseurs pour lutter contre la pollution.

Avec une petite pointe à 250 km/h, cette nouvelle Golf GTI Clubsport est parfaitement adaptée aux circuits de courses, ce qui en fait un atout de taille ! Mais en revanche, bien qu’elle ait pris du poids depuis son premier modèle, la Golf GTI est toujours aussi magnifique ! Ce petit bijou de technologie reste très discret et classique, et seuls de minuscules détails permettront aux plus grands connaisseurs de la marque Volkswagen qu’il s’agit bel et bien d’un modèle Clubsport.

On remarquera en effet l’aileron arrière qui est en deux parties, de nouveaux sièges très élégants? mais également les jantes de 18 pouces, ou encore le châssis qui est surbaissé de 10mm. Pour les plus grands fans de la marque, ils devront néanmoins débourser la petite somme de 45000€, ce qui reste un joli budget à consacrer malgré tout quand on sait que le tout premier modèle de Golf GTI se vend aujourd’hui trois fois moins cher !