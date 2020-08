Suisse : de la poudre de cacao tombe du ciel, une situation insolite

Lorsque nous évoquons le chocolat ou le cacao, nous avons sans doute des difficultés à résister face à ces gourmandises qui peuvent se multiplier dans les rayons des centres commerciaux. Si vous êtes un passionné, vous aurez sans doute l’envie de vous rendre en Suisse et plus précisément à Olten. Cette petite ville est au coeur d’une situation insolite, car il peut de la poudre de cacao. Ce n’est pas un phénomène surnaturel, il y a une explication qui se trouve dans les locaux de Lindt & Spruengli.

What a sweet surprise for this city!

A malfunction at a Lindt & Sprüngli chocolate factory in Switzerland caused tiny pieces of cocoa to resemble snow falling to the ground in the town of Olten.https://t.co/yGLQk72KiL

