Insolite : la vidéo virale de ce chien vous fera mourir de rire !

Grâce à internet, les citoyens peuvent désormais avoir n’importe quelle information à leur portée en quelques clics seulement. S’il est possible de trouver des informations fondées et véridiques, internet a également donné une toute autre puissance aux fake news qui se répandent avec une facilité déconcertante, les internautes ne pensant pas forcément à vérifier les sources. Mais internet est aussi un lien de détente, de divertissement et de partage.

Internet : du savoir et surtout du divertissement

Grâce à la plateforme Youtube, le partage de vidéos entre utilisateurs s’est complètement démocratisé et développé. Les internautes du monde entier partagent des films, des montages, des moments de leur vie, disponibles et visibles par tous.

Les grandes boîtes de production ont vite compris l’intérêt de Youtube en terme de publicité et les chanteurs y ont très vite affiché leur clip, tout comme les films y ont présenté leur bande annonce.

Et les chiffres sont à proprement parlé hallucinants. Despacito de Luis Fonci, chanson la plus vue de l’histoire sur youtube, affiche par exemple près de 7 milliards de vues. La trentième vidéo la plus vue, We Don’t Talk Anymore (Selena Gomez & Charlie Puth) affiche de son côté près de 2,5 milliards de vues. Des chiffres ahurissants!

Les animaux : nouvelles stars des réseaux sociaux

Oubliez les stars de la chanson ou du cinéma, les nouvelles coqueluches des internautes sont les animaux. Des millions de vidéos mettant en avant des animaux de compagnie ou des animaux sauvages inondent chaque année la toile – de quoi garantir plusieurs minutes aux bêtisiers à la télévision chaque année.

Des vidéos qui ont souvent pour volonté de faire rire les internautes, même si certaines jouent également la carte de l’émotion. Toujours armés de leur téléphone portable, les citoyens du monde entier sont près à immortaliser n’importe quelle scène pouvant devenir virale en un rien de temps.

TikTok : la plateforme qui rend les utilisateurs accro

Si nous vous avons parlé de Youtube, TikTok est sans doute la plateforme actuelle de partage de vidéo sur laquelle se retrouvent le plus les utilisateurs du monde entier. Pendant le confinement, l’application a d’ailleurs vu son nombre d’utilisateurs explosé (de nombreuses célébrités s’y sont essayées). Vous étiez nombreux à vouloir tuer le temps en proposant des vidéos aux internautes.

Et quiconque utilise l’application sait que les animaux y ont une nouvelle fois une place prépondérante. De nombreux challenges sont créés par les internautes et mettent en scène les animaux, notamment les chats et les chiens.

Pour vous donner un exemple concret, un des derniers challenges consistent à se filmer près de son chien en train de féliciter un objet quelconque de la même manière qu’on félicite son chien pour voir la réaction de celui-ci. Et généralement, les petites bêtes sont jalouses et demandent l’attention de leur maître, ce qui fait craquer les internautes.

La vidéo d’un chien qui refuse de prendre son bain devient viral

La vidéo dont on vous parle aujourd’hui concerne d’ailleurs le meilleur ami de l’homme. On le sait, si les chiens aiment généralement l’eau, le bain n’est pas ce qu’ils préfèrent. Cet internaute le sait et a donc décidé de montrer via une vidéo la réaction de son chien lorsque celui-ci sait qu’il va devoir prendre un bain. Et le résultat est à proprement parler hilarant.

La pauvre bête n’a vraisemblablement aucune envie de prendre son bain et tente par toutes les manières d’éviter ce moment qu’il imagine terrible. Son maître le sait et n’hésite pas à se moquer gentiment de lui dans ce petit film qui a fait rire des millions d’internautes. La vidéo a en effet été vue plus de 13 millions de fois en deux mois. Un score à faire pâlir de jalousie certaines grandes stars.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il vous suffit d’un téléphone portable et d’un animal mignon pour vous garantir un maximum de vues. Si toutes ces vidéos ne font évidemment pas le buzz, vous mettrez néanmoins toutes les chances de votre côté. A vos téléphones !