George Floyd mort d’une overdose ? L’autopsie officielle dévoilée

Plusieurs semaines après sa mort, George Floyd s’est de nouveau retrouvé en tendance sur Twitter. Mais pour quelles raisons le nom de celui dont la mort a indigné une grande partie de la population mondiale se retrouve-t-il encore sur toutes les lèvres ? Car son autopsie a été réalisée et les résultats officiels ont été dévoilés, occasionnant de ce fait une certaine polémique qui ravit les personnes d’extrême droite.

George Floyd : une mort polémique

George Floyd est un homme afro-américain de 45 ans qui a été tué par des policiers blancs lors d’une intervention policière. Pendant huit minutes, il aura maintenu au sol, écrasé par le genou de son bourreau qui appuyait sa nuque. « Je ne peux pas respirer » répète-t-il. Mais rien n’y fait. Pendant huit minutes, il sera maintenu. Et il ne prononcera plus jamais aucun mot puisqu’il finira par succomber et expirer son dernier souffle.

Les passants, choqués par cette scène d’une rare violence, implore les policiers d’arrêter. Mais ceux-ci les empêchent d’avancer plus. Ils s’arment donc de leur téléphone et filme cette scène qui fait très rapidement le tour des réseaux sociaux et indigne la planète entière.

Le mouvement Black Lives Matter se lance

Il est temps que la société change ! Les américains n’en peuvent plus de vivre dans un pays où un homme peut se faire tuer à cause de sa couleur de peau. Si la ségrégation est de l’histoire ancienne, le racisme ne s’est pas pour autant volatilisé. Il est plus insidieux, plus diffus, mais pour autant toujours aussi présent. Il gangrène une société américaine qui s’est pourtant construite grâce à la diversité.

Malgré l’épidémie de coronavirus, les citoyens américains se retrouvent dans les rues, tandis que Donald Trump reste curieusement muet face à tout cela. Les stars participent, appellent au soutien de tous. George Floyd devient un symbole. Le symbole d’une vie brisée par le racisme, lui qui était père de famille.

Les détracteurs (des personnes de l’extrême droite) déterre alors le passé de la victime, comme pour atténuer à sa mort, la rendre moins terrible, moins inhumaine. Mais rien n’y fait ! Le mouvement Black Lives Matter se lance, poussant même certaines marques à revoir leur image, jugée raciste.

Une autopsie récupérée par les détracteurs

Mais aujourd’hui, George Floyd fait à nouveau parler de lui. Les résultats de l’autopsie officielle ont en effet été rendue publique et certains l’ont utilisé pour montrer que sa mort n’était en réalité par de la faute des policiers, mais avait été provoquée par une overdose. Une lecture rapide loin de la réalité.

Dans le communiqué officiel, le médecin légiste précise bien que George Floyd est mort suite à un « arrêt cardiaque et pulmonaires » provoqué par son arrestation violente. Mais ce qui a alerté les détrateurs, c’est la liste « d’autres paramètres importants : artériosclérose et hypertension artérielle, intoxication au fentanyl, usage récent d’amphétamines« . Une autre autopsie a été réalisée par des experts indépendants mandatés par la famille, et ceux-ci ont conclu que « le décès avait résulté d’une asphyxie par pression prolongée« .

Les Républicains accusent alors les Démocrates de s’être servis de la mort de George Floyd à des fins politiques alors qu’il avait vraisemblablement pris du fentanyl, un puissant opiacé, qui aurait selon eux conduit à cette tragique mort.

Mais celle-ci ne serait surement pas survenue sans l’intervention violente des policiers qui ont été mis en garde à vue suite à cet évènement. Libérés, ils sont dans l’attente de leur procès qui aura lieu en septembre.

Un affrontement sur Twitter

Sur Twitter, le débat fait rage entre ceux qui utilisent l’autopsie pour minimiser la mort de George Floyd et qui regrettent qu’il soit devenu un pareil symbole et ceux qui prêtent toujours leur voix pour donner d’autant plus de puissance au Black Lives Matter.

C’est pour cette raison que le nom de la victime s’est retrouvé en Tendance Mondiale. S’il a perdu tragiquement la vie, George Floyd a permis à ce mouvement social d’être le plus important de l’année 2020 et nous savons tous que c’est comme cela que le changement arrive. Et le combat pour l’égalité est malheureusement encore loin d’être gagné.