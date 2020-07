Vacances d’été : la fête totalement gâchée, l’Occitanie frôle la surchauffe !

Contrairement au mois de juillet 2019 durant lequel certains records de chaleur furent enregistrés (plus d’une quarantaine de degrés à Paris le 25 juillet), le mois de juillet 2020 n’est pas plus chaud que la moyenne.

En cet été un peu particulier marqué par la crise du coronavirus, beaucoup de vacanciers ont du revoir leurs plans.

Le gouvernement a été assez clair et a incité les touristes à privilégier l’Hexagone plutôt que l’étranger. Même si certains ont tout de même préféré aller voir du pays, beaucoup ont préféré prendre leurs congés d’été en France et retrouver le goût du terroir.

Et parmi les régions qui ont le vent en poupe, il y a notamment l’Occitanie. Il est vrai que le sud de la France a tout pour séduire. Soleil assuré, accent chantant, spécialités culinaires pour lesquelles beaucoup se damneraient… Autant dire que tout ceci ressemble à l’idée même que le commun des mortels se fait des vacances. Oui mais voilà, un (léger) obstacle peut venir gâcher la fête : le mercure.

Des températures à la hausse

Et le problème, c’est que celui-ci a décidé de faire des siennes. En ce lundi 27 juillet, Météo France annonce de fortes chaleurs en Occitanie et jusqu’à près de quarante degrés en Occitanie. Dans les départements, l’air risque de devenir suffocant avec des 37°C dans l’Aude, 39°C dans le Tarn et en Haute-Garonne… S’il fait globalement chaud sur l’ensemble de la France ce lundi 27 juillet, c’est bien en Midi-Pyrénées que l’ambiance va le plus s’apparenter à une véritable fournaise.

La conséquence d’un tel pic de chaleur ? La sécheresse fait son retour. Dans le Gard, la préfecture a placé sous surveillance plusieurs secteurs (Vidourle du Rhône et de la Camargue, de la Cèze amont, de la Cèze aval et de l’Ardèche).

Attention aux feux de forêts

Autre paramètre à prendre en compte : le risque de feux de forêts. Car c’est bien connu, en période de sécheresse, le risque de feux de forêts est multiplié. Sur le compte Twitter du préfet du Gard, on apprend que le département est placé en vigilance orange feux de forêts sur de très nombreux secteurs.

[#prevention] 🔥 Le Département du Gard est placé en vigilance orange #feuxdeforêts sur de très nombreux secteurs

✅ Soyons vigilants

✅ Adaptons notre comportement

ℹ️ Plus d'informations sur https://t.co/NhpFza4wlI et https://t.co/TnEgYY0bbf pic.twitter.com/rRjovttTx4 — Préfet du Gard (@Prefet30) July 26, 2020

Pour se prémunir des fortes chaleurs, les conseils sont simples. Il est conseillé de s’hydrater régulièrement, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée ou encore de ne pas pratiquer d’activités physiques et sportives. Les températures en Occitanie et Midi-Pyrénées risquent encore d’être élevées dans les jours à venir. Courage donc pour les vacanciers qui se trouvent dans la région !