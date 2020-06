Autoroutes gratuites : les français pourront-ils prendre la route gratuitement en Occitanie ?

Autoroutes gratuites : les français ne veulent pas payer de péages pour leurs vacances d’été et voyager librement !

C’est chaque année la grande question que se posent les français qui partent en vacances d’été en voiture : combien vont coûter les péages sur les autoroutes ? En effet, pour certaines régions, les péages d’autoroutes représentent un budget conséquent de plusieurs centaines d’euros, ce qui n’est pas négligeable pour les petits budgets qui ne peuvent parfois pas se payer des vacances dorées à l’étranger ou dans de grands hôtels.

Et alors que la crise économique est encore là, la crise sanitaire du coronavirus est venue rajouter son grain de sel dans une situation qui n’était déjà pas simple à gérer pour plusieurs millions de français qui ne savent encore pas à ce jour s’ils partiront en vacances ou non. En effet, de nombreuses informations sont inconnues à ce jour au niveau des autoroutes gratuites mais également des modalités de voyages dans les pays étrangers ou encore des conditions de remboursement dans certains campings français.

D’autant plus que la crise sanitaire est toujours là bien que les victimes soient bien moins nombreuses, mais qu’en serait-il si le nombre de cas augmentait dans les semaines à venir ? On imagine que les vacances d’été pourraient être annulées… Mais face à toutes ces informations inconnues, certains élus font tout leur possible pour favoriser le tourisme français et faire en sorte que les français qui le peuvent et qui le souhaitent partent bien en vacances cet été, et en profitant des autoroutes gratuites ! Est-ce que cela sera bien le cas ? C’est en tout cas une des questions que pose très directement la présidente Carole Delga qui milite pour les autoroutes gratuites en Occitanie notamment.

Autoroutes gratuites : la présidente tape du poing sur la table pour que les péages soient gratuits sur la route des vacances !

En effet, la présidente de la région Occitanie Carole Delga a demandé à ce que les sociétés d’autoroutes fassent un geste cet été et rendent les autoroutes gratuites pour sa région, qui est une des régions prisées pour l’été. Cela aurait pour effet de mettre un gros coup de boost à l’économie française qui pourrait repartir à la hausse grâce à des touristes qui n’hésitent plus à se rendre dans la région française. Elle a donc demandé à la ministre Elizabeth Born ainsi qu’à son secrétaire d’état de réunir les entreprises concernées pour en discuter.

Mais comment justifie-elle sa demande ? Et bien elle ajoute que des efforts ont d’ores et déjà été réalisés sur les offres de bus et de train, par les régions mais aussi par la SNCF. Cela lui semblerait donc normal que les compagnies de péages autoroutiers fassent également des efforts cet été en rendant les autoroutes gratuites pour tous les français qui se rendent en vacances !

Bien qu’à cette heure-ci, les sociétés d’autoroutes n’ont pas répondu à l’appel, on imagine la joie que pourrait provoquer cette annonce pour de nombreux français. Car en effet, la présidente de région souligne également que chaque année un tiers des français ne peut pas partir en vacances par manques de moyens, et que cette année on risque de voir ces chiffres diminuer drastiquement, pour ne voir que la moitié des français partir en vacances seulement. Cela sera-t-il le cas cet été ? On devrait avoir les premières réponses prochainement sur les autoroutes de France. Quoi qu’il en soit, le sujet des vacances d’été est un sujet qui préoccupe énormément les français qui attendent des réponses du gouvernement mais aussi de tous les professionnels du tourisme.

En effet, on imagine que des mesures sanitaires devront être prises sur les lieux pouvant accueillir du public comme les aires d’autoroutes mais aussi les campings, les hôtels, et les plages. En revanche, les sociétés d’autoroutes françaises risquent de ne pas accepter la demande de la présidente de la région Occitanie qui souhaite rendre les autoroutes gratuites dans sa région mais également sur tout le territoire français.