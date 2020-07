Vacances d’été : pourquoi faire le choix du camping pour ses vacances en France cette année ?

Cet été, beaucoup de vacanciers font le choix de rester en France pour leurs vacances d’été. En effet, le coronavirus a changé beaucoup de choses. Les comportements des voyageurs se sont modifiés cette année car ils étaient nombreux à partir à l’étranger, contrairement à 2020. Cet été, la plupart des familles françaises partiront donc en France.

Vacances d’été : soutenir le tourisme français en partant en France, telle est l’idée du Gouvernement

Cela suit les recommandations du Gouvernement d’Emmanuel Macron. En effet, Edouard Philippe a annoncé que les vacances en France étaient possibles sans aucun souci. Les voyages en Europe et hors UE seraient quant à eux plus risqués. Si l’Etat pousse à ce point le tourisme en France, c’est parce que les acteurs de ce secteur ont terriblement souffert. Restaurants, hôtels, campings… tous ces établissements ont dû fermer leurs portes et s’asseoir sur plus de deux mois de revenus.

La France est devenue la 1ère destination européenne pour les projets d’investissements internationaux en 2019. Nos efforts de compétitivité ont payé et la crise ne les remet pas en cause. C’est le message que j'ai adressé à plusieurs investisseurs étrangers aujourd'hui. pic.twitter.com/m3bCJGFXfR — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) June 2, 2020

L’économie n’est pas encore au beau fixe (et elle ne le sera pas tout de suite), ils subissent donc une perte financière non négligeable. C’est la première raison pour laquelle le Gouvernement et notamment le secrétaire d’état Jean-Baptiste Lemoyne mettent tant en avant le tourisme « bleu blanc rouge » comme ils l’appellent. La deuxième raison est la limitation de la propagation du virus en France. En sortant du territoire, la population peut prendre davantage de risques de contracter le coronavirus alors que l’inverse est moins vrai.

Vacances d’été : et si vous pensiez au camping-car pour découvrir la France ?

Heureux de parrainer le guide « Les 100 Plus Beaux Détours de 🇫🇷 » ! Bravo à l’association présidée par @HerveMariton et @guideMichelinFR : ces outils seront précieux aux Français pour sortir des sentiers battus et profiter d’un été bleu-blanc-rouge ! #CetEteJeVisiteLaFrance pic.twitter.com/HmyX1lwVJa — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 10, 2020

Jean-Baptiste Lemoyne est d’ailleurs devenu le parrain du guide « Les 100 plus beaux détours de France ». Cet ouvrage permet aux français de découvrir la France autrement et de profiter des plus beaux spots de l’hexagone. D’ailleurs, vous connaissez un bon moyen de découvrir la France pour vos vacances d’été ? Le camping-car !

Cet hébergement mobile est parfait pour ceux qui rêvent d’aventures sur les sentiers de l’hexagone. De plus, vous limitez les risques de contagion puisque vous êtes dans un camping-car personnel. C’est aussi une façon indépendante de voyager sans avoir à compter sur des organismes ni des logements.

Dans la région Occitanie, les concessionnaires de camping-cars constatent une hausse des demandes pour l’achat de ce type de logement de vacances. On peut ainsi voir que les ventes sont presque multipliées par deux chez un tandis qu’un autre révèle qu’il a fait deux mois de travail en un seul. Même si la reprise est très bonne, les professionnels se questionnent tout de même : cela va-t-il suffire à rattraper les mois perdus ? Pas certain, mais c’est mieux que rien!

Vacances d’été : le camping, grand favori des français

Les campings sont également très plébiscités cet été 2020, et pour cause :

il y a des campings partout en France

qu’on ait envie de mer, de montagne ou de nature, on trouvera le camping adapté à nos envies

on peut avoir des tarifs intéressants

c’est un bon logement de famille, surtout quand on est nombreux ou qu’on a des enfants

on profite d’une certaine liberté dans son programme

les vacanciers ont accès à de nombreuses installations et animations

Nous sommes déterminés à conserver durablement la première place de l'attractivité en l'Europe. À l'heure où les entreprises évaluent leurs stratégies post #COVID19, la France est une valeur sûre. https://t.co/YS8cvTf0Ay — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) June 2, 2020

Les professionnels du camping avaient espéré une hausse conséquente de leur activité dès le mois de juin, après les déclarations d’Edouard Philippe ce 28 mai. Ils ont donc pris leurs dispositions pour mettre en place un plan de sécurité sanitaire en avance. Chaque camping de France a donc, petit à petit, mis aux normes son espace et a construit un nouveau règlement.

Sens de circulation, réduction du nombre de personnes présentes simultanément dans les espaces communs, port du masque, gestes barrières, « fast check-in », … tout a été prévu pour limiter les contagions.

Vacances d’été au camping : séjourner au « camping paradis », c’est possible !

Si vous souhaitez partir en France en camping, pourquoi ne pas marquer le coup en réservant un séjour dans un camping particulier ?

Si vous connaissez la série de TF1 « Camping Paradis » dans laquelle le comédien Laurent Ournac tient le rôle principal, sachez que vous pouvez y aller pour de vrai ! En effet, douze campings ressemblants trait pour trait au « Camping Paradis » ont été ouverts en France. Tout y est reproduit de A à Z, même les danses !

Les campings au label « Camping Paradis » ont ouvert un peu partout en France, du Nord au Sud, et vous pouvez y réserver vos vacances d’été :

Saint-Nic Pentrez (Finistère),

Jard-sur-Mer (Vendée),

Saint-Julien-des-Landes (Vendée),

Mirande (Gers),

Montréjeau (Haute-Garonne),

Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

Le Barcarès (Pyrénées-Orientales),

Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne),

Lamonzie-Monastruc (Dordogne),

Saint-Sever (Landes),

Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme)

Lalevade-d’Ardèche (Ardèche).

A Lalevade-d'Ardèche, des campeurs vont se croire dans la série de TF1 Camping Paradis via @francebleuDA https://t.co/4DQm5ESPDN pic.twitter.com/P7vX2wEjOV — France Bleu (@francebleu) June 7, 2020

Le projet a été lancé par Martine Granier et Frédérick Gers qui ont voulu proposer un nouveau concept de vacances aux français. Les campings labellisés vous offrent donc des vacances à taille humaine, chaleureuses, authentiques et très conviviales.