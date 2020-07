Vacances d’été : les français inquiets sur la météo de leurs vacances en France en Juillet / Aout !

Vacances d’été : les français partiront-ils en vacances selon la météo ?

C’est une question que les agences de voyage se posent de plus en plus et qui pourrait être complètement cruciale pour leur business à l’avenir : comment se passeront les prochaines vacances de cet été ? La météo sera-t-elle au rendez-vous ? Au delà de ces questions, les français se posent également la question de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus qui pourrait très bien s’empirer du jour au lendemain, bien que les cas de COVID19 soient bel et bien moins nombreux sur le territoire français comparé à la situation d’il y a quelques semaines. Mais alors que nous connaissons un week-end avec des températures estivales, qu’en sera-t-il cet été ?

Devons-nous nous attendre à une nouvelle canicule qui pourrait faire des ravages sur le territoire français, ou au contraire à des températures glaciales avec beaucoup de vent par endroit ? Les français sont très inquiets sur ce sujet et ont besoin d’être rassurés quant au fait de pouvoir partir en vacances ou non…

Mais bien heureusement, La Chaîne Météo a publié hier les premières tendances pour la météo qui devraient arriver cet été… Alors, quel est le verdict à ce jour ?

Vacances d’été : il devrait faire beau et chaud cet été en France !

Le verdict est tombé ! Selon La Chaîne Météo, on devait donc connaître un été beau et chaud globalement en France, bien que l’on devrait connaître également quelques épisodes orageux. On devrait donc pouvoir profiter de l’été globalement en France, comme c’est le cas depuis 2015 où l’on connait des étés tout simplement exceptionnels.

En revanche, l’étude qui a été menée ajoute que l’été 2020 devrait être moins chaud que celui de l’an dernier : une nouvelle qui devrait rassurer les personnes plus âgées qui redoutent bien évidemment la canicule ! Les raisons sont diverses et variées, car en effet avec des anticyclones et dépressions plus fréquents, les orages devraient être un peu plus présents, et les fortes chaleurs moindres bien que dans le sud-ouest la chaleur pourrait être très haute. On imagine donc que les vacances d’été seront bel et bien là pour les français qui comptent en profiter, bien que certains sondages aient pu montrer qu’une partie des français n’était pas prête à partir en vacances. Mais qu’en sera-t-il réellement ? Les français vont-ils se précipiter sur les plages en France pour les vacances d’été, ou vont-ils préférer se rendre dans d’autres destinations ?

Les possibilités de voyage seront dans tous les cas très restreints, puisque certaines destinations préférées des français ne pourront peut être pas accueillir de touristes, comme c’est le cas pour la Grèce et le Maroc, qui a date ne réouvrent pas leurs frontières avec la France. Il faut peut-être y voir une excellente aubaine pour le tourisme français qui pourrait repartir à la hausse avec des touristes venant d’autres régions françaises qui partiraient en vacances d’été en restant dans le pays.

Concernant le mois de juin, l’étude publiée par La Chaîne Météo montre des températures variables, qui pourront être à la fois chaudes et fraiches pendant les 15 premiers jours, alors que la seconde quinzaine devrait faire beaucoup plus de place au soleil. Le mois de juillet, quant à lui, sera le plus beau mois de l’été et en fera donc un choix parfait pour les vacances d’été, avec des températures chaudes et un environnement sec. Attention en revanche aux orages qui pourraient pointer le bout de leur nez !

Pour terminer, le mois d’août sera plus variable, car il devrait connaître de nombreuses perturbations, bien que les températures devraient rester dans les moyennes saisonnières. Pour terminer, il faut retenir que le mois de juillet reste le mois idéal pour les vacances d’été en France, mais il reste maintenant à savoir si les français partiront bel et bien en vacances d’été : nous devrions avoir la réponse dans les prochaines semaines !