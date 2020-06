Météo : l’été arrive enfin avec du retard, les Français veulent du soleil !

Alors que nous étions enfermés pendant de longues semaines, la chaleur était présente, elle frôlait celle de l’été et il était impossible de se promener. Finalement, nous pouvons désormais sortir, certes en respectant des conditions sanitaires, mais la pluie est de sortie. Vous avez donc le planning complet avec le vent, les orages ou encore la pluie plus ou moins forte et surtout les rafales du nord qui vous donnent l’envie de vous glisser sous la couette. Si vous cherchez l’été, il n’est pas de revenu de ses vacances, mais les précisions s’annoncent réjouissantes.

Ce mercredi, c’est la journée #météo la plus maussade de la semaine. À l’ouest, les averses orageuses se multiplient dans l’après-midi, tout comme à l’est. La Corse, l’Occitanie et PACA ont une journée belle et plutôt ensoleillée.https://t.co/K3VnI4Yr6d — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2020

L’été est prévu pour la semaine prochaine !

Vous regardez comme moi avec une bonne dose de désespoir l’application dédiée à la météo tous les matins et à chaque fois vous êtes déçu. En effet, le soleil est aux abonnés absents, seule la pluie est au rendez-vous. Certains foyers n’ont même pas éteint le chauffage puisque les nuits sont parfois fraîches dans diverses régions notamment au nord. Le ras-le-bol est donc présent, les Français veulent du chaud et du soleil !

Il est tombé en moyenne 20 mm de pluies depuis mardi soir sur le Doubs et la Haute-Savoie, avec localement de fortes intensités comme sur Branne avec 92 mm, Douvaine avec 74 mm et Bonneville avec 68 mm. #Record de pluies battu à Tavaux en moins de 24h avec 55,6 mm (ancien 39 mm) pic.twitter.com/vpgqu4Gjjl — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2020

Selon la Chaîne Météo, les bonnes nouvelles devraient arriver alors que la première quinzaine a été fraîche et les températures ne sont pas de saison .

. Elles sont pratiquement de 0.5 degré en dessous des normales, il y a aussi des situations assez perturbantes.

Les températures sont plus élevées au nord-est par rapport au sud-ouest.

Le 20 Juin, ce sera la journée dédiée à l’été, mais il ne sera pas encore au rendez-vous au niveau des prévisions météorologiques.

L’amélioration est prévue pour la semaine prochaine et elle sera très lente.

Si elle vous a manqué, sachez qu'elle devrait être de retour la semaine prochaine…#chaleur #été pic.twitter.com/xX3UKDlrDO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2020

L’anticyclone des Açores revient nous sauver !

Si vous avez une piscine, elle est sans doute couverte puisque la température ne permet pas de se tremper même les pieds. Impossible de se promener ou encore de profiter du jardin ou de la terrasse. L’anticyclone des Açores devrait bientôt revenir et la chaleur sera aussi au rendez-vous la semaine prochaine. Il était toutefois absent depuis trois longues semaines et le temps a été maussade, gris, insupportable et dépressif. Bien sûr, les prévisions doivent être prises avec des pincettes, car il est toujours possible que la situation change.

La Chaîne Météo estime que la fiabilité est à confirmer, mais le beau temps pourrait enfin revenir envahir notre quotidien. Il y aura toujours des journées rythmées par la pluie. Deux annonces sont faites par ces spécialistes, la première concerne les températures, elles devraient grimper, cela vous permettra d’enlever votre gilet. Ce point est un peu plus fiable que le second qui correspond au ciel bleu. Ce dernier pourrait à nouveau être absent pendant plusieurs jours. Il faut noter qu’il y aura une petite amélioration la semaine prochaine, mais ce ne sera pas non plus le grand beau temps.