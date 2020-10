Partir de Paris pour la province : voici les questions que vous devez vous poser avant de déménager !

Si vous avez tenté de trouver un appartement ou une maison en dehors des grandes villes à la suite du déconfinement, vous avez sans doute été confronté à une vraie problématique. Certains biens peuvent disparaître des sites d’annonces en 20 minutes. Cela montre que la demande est très forte, mais l’offre n’est pas forcément aussi élevée. Dans tous les cas, si vous souhaitez quitter Paris, vous devrez forcément vous poser des questions pour être certains de votre choix. Ce n’est donc pas une décision que vous devez prendre sur le coin d’une table.

Trois questions particulièrement importantes pour votre projet

Certes, le confinement a permis à de nombreux Français de comprendre que leur rythme de vie n’était pas celui escompté. Au cours de l’été, les déménagements ont été particulièrement nombreux et cela continue de s’accentuer dans certaines régions comme en Île-de-France. Les habitants semblent avoir envie de découvrir la province, la verdure et surtout le calme.

#3615MaVie – Direction Paris. Tourisme ? Boulot ? Non, je dois *simplement* réussir à enlever nos noms de la boite aux lettres de notre ancien immeuble, où le courrier continue à arriver et à trouver le/la https://t.co/PpXQMJRJ6C des lieux. Sept mois après le déménagement. — Cedric T. (@FromYukon) September 22, 2020

Pourquoi avez-vous décidé de partir ? Il est préférable de lister quelques raisons valables surtout si vous ne possédez pas une profession nomade .

. Pourrez-vous continuer à travailler dans la même entreprise ? Le télétravail sera-t-il envisagé ?

Dans certains cas de figure, un déménagement occasionne une démission et avec la crise économique, cela n’est pas forcément très judicieux.

Choisissez une zone éloignée de Paris, mais proche, tout de même, de la capitale. Cela vous permettra de conserver votre travail sans les inconvénients.

Au vu de la demande et de l’offre sur ce marché très chamboulé par le coronavirus, prenez le temps de dénicher la bonne région, le bon quartier et le bon logement. Si vous avez des enfants, des repérages seront aussi les bienvenus pour les écoles, les loisirs. Même si la crise sanitaire est au rendez-vous, ne vous précipitez pas, la fuite est souvent la plus problématique. Comment votre famille va-t-elle réagir ? Vous devez aussi vous focaliser sur votre entourage surtout si vous êtes soudé. Dans certains foyers, c’est toute la famille qui décide de se délocaliser. Cela peut être une solution puisque le coronavirus a transformé nos vies. Certains veulent donc se rapprocher de la famille et ce déménagement peut être une solution.

Ce déménagement fut long et pénible mais voici mon salon enfin installé 😊😊 pic.twitter.com/fMn9EWiZZ3 — Aouicha (@TheAouicha) September 17, 2020

Renseignez-vous le plus possible sur les alentours

Généralement, trois domaines sont particulièrement importants dans le cadre d’un déménagement à savoir la famille, le travail et les déplacements. Si vous choisissez de conserver votre logement à Paris, vous devrez forcément passer du temps dans votre voiture, sur les autoroutes, dans les transports en commun, les trains, les avions… Cela peut entraîner un changement conséquent que vous devez évaluer. Faites le trajet plusieurs fois par semaine aux horaires les plus problématiques pour savoir si vous pourrez réellement supporter cela.

Et si on se penchait sur les chiffres du marché du #déménagement ? 🧐 https://t.co/7HK1cehsR4 pic.twitter.com/GQWTvWNMSh — JP RICCI Capifrance (@CapifranceRicci) September 22, 2020

Renseignez-vous aussi sur le dynamisme de la région et du quartier, voire de la ville : commerces, loisirs, écoles… Si vous devez constamment prendre la voiture pour acheter une baguette, cela pourrait être assez pénible sur le long terme. Certains ont décidé de quitter Paris sur un coup de tête à la suite du déconfinement, mais rejoindre la Province peut entraîner des changements importants. Prenez le temps de vous poser et de discuter avec votre famille et vos proches. De plus, le travail peut aussi être un frein si le télétravail n’est pas envisagé. Dans le cas contraire, renseignez-vous sur la connexion Internet pour qu’elle soit optimale.