Manifestation des Gilets Jaunes à Paris : le samedi de tous les risques !

La manifestation des Gilets Jaunes sera très surveillée !

Alors que le COVID19 regagne tout doucement du terrain dans notre pays, c’est ce samedi que la communauté des Gilets Jaunes a décidé de faire son grand retour dans les rues de France. Dans quelques heures, on devrait donc voir plusieurs milliers de manifestants Gilets Jaunes à Paris. Les manifestants qui ont prévu de se rassembler sur les Champs-Elysées risquent de se voir affronter par les autorités. En effet, le défilé sur les Champs-Elysées n’a pas été autorisé : les Gilets Jaunes braveront-ils les ordres et seront-ils au rendez-vous ?

En effet, le mouvement des gilets jaunes a maintenant débuté il y a près de deux ans et nombreux se demandent si les autres gilets jaunes seront au rendez-vous pour ce grand retour dans la capitale. A titre d’exemple, un des grands représentants de ce mouvement, Jérôme Rodrigues, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été relayée plus de 60 000 fois. Mais cela sera-t-il représentatif des personnes qui seront présentes dans les prochaines heures ?

Le 12 septembre, on ne décline pas notre identité. Dans le pire des cas, vous passerez 4 heures maximum au commissariat. Mais auront-ils suffisamment de place pour tous nous accueillir ?#DesobeissanceCivile #12septembre pic.twitter.com/Vv3ikAINhO — Opérations Spéciales GJ (@OSGiletsJaunes) September 7, 2020

Ce dernier invite en tout cas clairement les gilets jaunes à venir dans la manifestation sans leurs papiers d’identité pour ne pas être authentifié par les autorités. En tout cas, il y a un manifestant qui était très attendu qui ne sera visiblement pas de la fête aujourd’hui. Il y a plusieurs semaines de cela maintenant, l’humoriste Jean-Marie Bigard avait en effet répondu présent à l’appel des gilets jaunes et promettait d’être présent lors de la manifestation prévue à Paris en ce samedi 12 septembre. Cependant, le représentant des gilets jaunes Jérôme Rodrigues a fait une déclaration choc cette semaine… En ayant comparé la police à des soldats de la seconde guerre mondiale, il s’est mis à dos Jean-Marie Bigard qui a préféré annuler sa venue. En revanche, il a précisé qu’il sera bel et bien présent à Brest sur un rond-point.

Dans quelles villes la manifestation des Gilets Jaunes aura-t-elle lieu ce samedi ?

Car si Paris reste au coeur de toutes les attentions des médias notamment, des manifestations de gilets jaunes vont se dérouler aujourd’hui dans tout le pays, mais les français seront-ils au rendez-vous ? Bien que le préfet de police Didier Lallemant ait interdit les rassemblements dès hier et aujourd’hui, les gilets jaunes espèrent être nombreux.

#12Septembre | Le préfet de Police a interdit les rassemblements se revendiquant du mouvement "des Gilets Jaunes" à compter du vendredi 11 septembre à 18h dans plusieurs secteurs de la Capitale ainsi que deux manifestations ce samedi 12 septembre 👇 pic.twitter.com/hRtXzx616H — Préfecture de Police (@prefpolice) September 10, 2020

Des manifestations sont d’ores et déjà prévues à Bordeaux, Lyon, Marseille,mais également à Nantes, Nices, et Lille. A Paris, le début de la manifestation devrait débuter dès 10 heures sur la place Wagram dans le 17ème arrondissement pour un départ à 13h30. Sur les réseaux sociaux, cela n’augure en tout cas rien de bon pour les rassemblements de ce jour. En effet, bien que la vidéo de Jérôme Rodrigues ait été relayée maintes et maintes fois, les français ont répondu peu présents sur les évènements Facebook crées à l’occasion. Si on se fie par exemple à l’évènement qui a été créé par Inda Bigot, celui-ci ne devrait rassembler que près de 380 personnes, mais qu’en sera-t-il réellement ?

Concernant la capitale française, la police s’attend à retrouver 4000 à 5000 manifestants à Paris, bien que 7000 personnes se disent intéressées sur les réseaux sociaux de l’évènement principal de la manifestation. Mais que cette manifestation soit réussie ou non, elle restera en tout cas comme la première après les évènements du COVID19.