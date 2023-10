Son, image, texte : 3 astuces pour reconnaître l’Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle est un outil qui connaît une popularité extraordinaire depuis le début de l'année 2023, notamment grâce au lancement de Chat GPT, un générateur de texte innovant qui permet d'écrire des textes bluffants en moins de quelques secondes.

Il reste tout de même un problème, car l'essor des outils d'intelligence artificielle implique un grand potentiel de contenus erronés, et qu'ils se répandent à vitesse grand V. Alors que le trucage d'une photo demandait auparavant des connaissances en Photoshop, il est aujourd'hui possible d'incruster le son ou l'image de n'importe qui dans une œuvre pour lui donner un tout autre contexte de son contexte

Tout cela paraît effectivement dangereux, avec les nouvelles dérives que cela peut entraîner. Pas de panique cependant, car les travaux des outils de l'IA peuvent encore être distingués des photos et des textes véritables. De plus, l'IA est aussi largement utilisée à des fins positives dans un grand nombre de secteurs. Par exemple, les casinos en ligne fiables et autorisés se servent de cet outil afin de proposer à leurs utilisateurs des nouveaux jeux en accord avec leurs préférences, et permet même de détecter les premiers signes de comptes frauduleux. Dans le domaine de la médecine, l'intelligence artificielle est en plein essor et permet déjà la détection de certaines maladies et cancers. Autre exemple encore : l'IA est une force en matière de contrôle du changement climatique, car elle permet le développement de modèles et d'algorithmes qui pourront contribuer à éduquer et à prédire les impacts du changement climatique dans diverses régions du monde.

Ceci dit, afin de déceler le vrai du faux et le bon du mauvais, voici quelques astuces pour reconnaître rapidement un document généré par l'intelligence artificielle avec un peu d'entraînement et du discernement.

Analyse de texte : Savoir repérer les détails

Depuis l'avènement de ChatGPT et de la production de texte générative, certains articles sont générés en quelques secondes et livrés au public sans vérification. Le problème est le même pour certains élèves qui croient tromper leurs professeurs en rendant des travaux qui ne sont pas les leurs.

Certains sites se spécialisent dans la détection de contenus textuels générés par l'IA. Il suffit de faire un copier-coller du texte pour voir si celui-ci est authentique ou pas. Malgré leur efficacité avérée, certains sites ont encore du mal à reconnaître un texte écrit par un humain et celui d'une IA.

En règle générale, les contenus créés par une IA ont un style un peu scolaire qui se nourrit souvent des mêmes figures de style. Certains textes comportent aussi des erreurs factuelles qu'il est possible de reconnaître rapidement. Avec le temps, l'usager arrive à faire la différence entre un texte rédigé par un humain, avec une patte personnelle, et un texte d'IA.

Images générées par l'IA, trop belles pour être vraies

Le cas des images générées par les IA est largement plus problématique, car il est véritablement possible de créer une image fictive à partir d'éléments du réel. On constate alors des clichés qui paraissent réels, mais en réalité créent un contexte trompeur, voire cocasse. Non, le président Macron ne porte pas de gilet jaune en manifestation. Non, le Pape actuel ne se balade pas avec une doudoune digne de la fashion week de New York.

Pareil pour les photos sépia qui représentent une vision fantasmée du passé, avec des chiens géants de 3 mètres et d'autres créatures mythiques. Souvent, il faut faire preuve de bon sens et prendre ces clichés pour ce qu'ils sont : des œuvres qui subliment le réel en lui apportant une touche onirique. À cet égard, l'intelligence artificielle constitue un formidable vivier d'art graphique.

Image fictive ou réelle : inspecter la peau et les mains

Certains auteurs de clichés IA annoncent clairement la couleur sur les réseaux sociaux, mais comment faire pour les photos qui brouillent les pistes ? À l'heure actuelle, les photos générées par des sites comme Midjourney ont tout de même certains détails récurrents. Par exemple, la peau des gens est lisse, voire gélatineuse.

Ce sont bien les mains des protagonistes qui trahissent le plus fréquemment le travail d'une IA. Parce que les puissants algorithmes qui œuvrent derrière ces outils ont encore du mal à restituer les mains, celles-ci apparaissent généralement comme difformes et mal définies. Sur une photo de groupe fictive par exemple, restez attentif aux mains de chaque protagoniste. L'IA vous réserve des surprises.

Enfin, nous pensons qu'il est très important d'éduquer la population sur les dangers de désinformation que constitue les usages néfastes de l'IA. Plus que jamais, il appartient aux jeunes générations de vérifier leurs sources pour éviter de tomber dans des pièges factuels, et de croire n'importe quoi !