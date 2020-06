L214 : l’horrible vidéo d’un abattoir avec des agneaux, voici les images effroyables

La viande qui se retrouve dans nos assiettes a parfois été le fruit d’une maltraitance. En effet, certains abattoirs en France ont été pointés du doigt via de nombreuses vidéos postées par L214. La plupart du temps, il est clairement difficile de regarder les images jusqu’à la fin, car la souffrance est avérée. S’il y a quelques mois, vous aviez pu découvrir la mise à bord des bovins et leur agonie, ce sont désormais les agneaux qui sont au centre de toutes les préoccupations et les internautes crient forcément au scandale. En regardant ces images, certains pourraient clairement devenir des végétariens.

Pourquoi L214 publie-t-il une vidéo ?

Certains ne comprennent pas forcément les agissements de l’organisme L214, mais il faut savoir qu’il dénonce les pratiques dans des abattoirs avec des mises à mort souvent ignobles et maltraitantes. À chaque fois, les conséquences sur les réseaux sociaux sont les mêmes avec notamment des internautes qui crient au scandale à cause de ces animaux qui peuvent souffrir pendant de longues minutes. C’est un abattoir dans l’Aveyron qui semble être ciblé par la vidéo que je n’ai pas pu visionner en entier puisqu’elle est vraiment insoutenable.

L’organisme L214 ne souhaite pas seulement poster cette vidéo puisqu’il a également décidé de porter plainte pour des sévices graves envers des animaux .

. Les agneaux ne sont malheureusement pas les seuls à subir de tels actes, car depuis de nombreuses années, les actes de ce genre se multiplient.

Les cochons, les agneaux, les bovins ou encore les poules se retrouvent souvent au centre de ces vidéos très difficiles à regarder qui dessinent une réalité effroyable.

L’organisme demande donc à l’abattoir de fermer ses portes en urgence au vu des images qui sont dévoilées. Le communiqué mentionne aussi des pratiques d’abattage grandement déficientes. Les réactions sur le Web ont été nombreuses, car les internautes ne peuvent pas être indifférents face à ces images qui sont souvent cruelles. Selon La Provence, l’AFP a tenté de communiquer avec l’abattoir qui n’aurait pas encore répondu.

Toutes les 10 secondes, un agneau perd la vie

Les images montrent donc des agneaux qui sont abattus toutes les 10 secondes sans une once d’humanité. Le travail s’effectue à la chaîne puisque la cadence est extrêmement rapide. Les agneaux sont alors dans des conditions sans doute très stressantes et ils sont égorgés à vif. Il s’agit alors d’un abattage rituel, mais normalement, ils doivent être étourdis puis saignés. L214 révèle qu’il faut également utiliser l’électrocution, mais à cause de la cadence, cela ne semble pas être possible. En effet, comme il faut travailler vite, les agneaux sont tués et parfois accrochés alors qu’ils sont finalement encore en vie. L’organisme révèle également via son compte Twitter que ce sont près de 500 000 agneaux qui sont tués avec des élevages intensifs.

🚨 NOUVELLE ENQUÊTE 🚨

Chaque année, la filière roquefort envoie 500.000 agneaux dans des élevages intensifs pour y être engraissés. À 4 mois, ils sont envoyés à l’abattoir. Ici, à l’abattoir Arcadie Sud-Ouest, c’est le carnage! Réclamons sa fermeture 👉 https://t.co/vvWE2oLWOr pic.twitter.com/bIAI4DQqlj — L214 éthique & animaux (@L214) June 24, 2020

Le cheminement est alors spécifique puisque les animaux sont engraissés puis ils se retrouvent dans les abattoirs, dont celui cité par cet organisme. La vidéo a fait déjà le tour du Web puisqu’elle est effroyable. Si vous décidez de la regarder, sachez que des images peuvent être difficiles à supporter surtout si vous supportez la cause animale. Je déconseille aux personnes sensibles de regarder la vidéo puisqu’elle est vraiment dramatique comme c’est le cas pour toutes celles proposées par L214, mais elles sont finalement indispensables pour montrer les conditions dans lesquelles les animaux perdent la vie.