Manifestations : un militant d’extrême droite sauvé par un homme de la communauté noire

Les personnes de la communauté noire ont forcément des griefs contre les militants d’extrême droite et l’inverse est aussi validé. Pourtant, ils peuvent se soutenir lorsqu’une situation devient dramatique, c’est ce que prouve cet homme sur les vidéos. Ce n’est pas la première fois qu’un tel contexte est identifié. Dans des manifestations même à Paris, des gilets jaunes avaient tenté d’aider des policiers qui se retrouvaient sous les projectiles. Cela montre qu’il y a des divergences entre les groupes, mais il semble avoir tout de même un peu de respect.

Un militant d’extrême droite semble être blessé après des altercations, mais au lieu de le laisser dans cette situation particulièrement difficile où il se faisait lyncher, un homme a décidé de réagir. Ce dernier prend alors le militant sur les épaules afin de l’extraire de cette zone et un autre homme a également voulu lui protéger la tête. Ces images sont touchantes et elles ont bouleversé le Web depuis qu’elles sont partagées à outrance.

Patrick Hutchinson, the black man seen carrying an injured white man to safety during a chaotic scene at protests in London, tells CNN he did it to avoid catastrophe. https://t.co/fwFrAqdIbF pic.twitter.com/w2T3MyY1AU

— CNN (@CNN) June 15, 2020