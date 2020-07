Disneyland Paris : une réouverture sous certaines conditions

Pour leurs vacances d'été, les français aiment prévoir un séjour en parc d'attraction. Avec l'allocution d'Edouard Philippe, on apprend que les parcs de loisirs rouvrent enfin leurs portes mais pas Disneyland qui doit encore attendre... La réouverture est pour cet été !

Avec le coronavirus et le confinement imposé à l’ensemble du territoire français, tous les parcs d’attraction de France ont fermé leurs portes. A partir du 17 mars jusqu’au 11 mai, aucune réouverture : tout comme les restaurants, campings ou piscines, les parcs à thème ne pouvaient plus accueillir du public.

L'intégralité du discours d'Édouard Philippe, Premier ministre, présentant, hier mardi 28 mai à 15h, à l'Assemblée nationale, le plan de déconfinement.

Edouard Philippe annonce la réouverture des parcs d’attraction pour les vacances d’été !

Pourtant avec les ponts de Mai et les vacances scolaires, de nombreuses familles françaises avaient réservé leurs billets. Le parc de loisir le plus populaire en France ? Disneyland Paris ! Des millions de français et de voyageurs du monde entier viennent passer un moment magique dans ce parc de légende.

Avec l’arrivée des beaux jours, le parc d’attraction de Mickey aurait affiché carton plein comme toutes les années. Pourtant, ce n’était pas le cas cette année puisqu’il était fermé en raison du coronavirus… L’année 2020 est vraiment très particulière et personne n’est près de l’oublier.

Jeudi 28 mai, Edouard Philippe s’est prononcé sur la deuxième phase du déconfinement qui commençait à partir du 2 juin. Les parcs d’attraction peuvent rouvrir leurs portes ! Bonne nouvelle pour Disneyland Paris penserez-vous, mais ce n’est pas le cas. En effet, le parc est situé en région parisienne, toujours désignée orange… et ne peut pas rouvrir avant le 22 juin minimum. Si le parc Astérix est déjà accessible et rattrape déjà petit à petit le retard accumulé, Disneyland doit encore attendre.

Disneyland Paris : les membres du parc s’activent pour permettre la réouverture

Heureusement, le parc va pouvoir rouvrir cet été et les français pourront profiter de leurs vacances d’été pour y faire un tour en famille ou un séjour entier. Certains sont inquiets de l’état dans lequel ils vont retrouver leur parc favori mais il n’y a pas à s’en faire. En effet, pendant le confinement les lieux ne sont pas restés à l’abandon.

La réouverture de @DisneylandParis se prépare.. Les Ambassadeurs on rencontré des Cast members de tous corps de métier qui travaillent activement dans le parc ✨#DisneylandParis #DLP

Ce sont les « Gardiens de la Magie » qui s’en sont occupés ! Ces membres de l’équipe sont présents pour maintenir les attractions, les bâtiments, prendre soin des animaux et des espaces verts. Il y a également une équipe dédiée à la sûreté et au bien-être de ces membres travaillant pendant le confinement (infirmiers, pompiers et agents d’opération de secours).

Les Ambassadeurs du Parc, Giona Prevete et Joana Afonso Santiago, leur ont rendu hommage le 28 avril à l’occasion de la journée internationale des super-héros ! Ils ont également invité tous les fans de Disneyland à les féliciter pour leur travail sans relâche.

En cette #journeeinternationaledesinfirmieres, un grand merci à nos infirmières qui continuent d'aider les Cast Members travaillant à @DisneylandParis, et à tous les professionnels de la santé du monde entier pour leur travail incroyable au quotidien.

Disneyland Paris : vers une ouverture pour cet été

Plus que jamais, ces « Gardiens de la Magie » s’activent pour une prochaine réouverture du parc. On ne connaît pas encore la date (il faudra attendre les annonces officielles) mais on est certains que vous pourrez retourner à Disneyland cet été ! Les ambassadeurs sont d’ailleurs allés au parc pour rencontrer tous les membres du « cast » de Disney, quel que soit leur corps de métier.

Récemment, une page est apparue sur le site web de Disneyland Paris : la page de réouverture. Elle n’existait pas il y a peu ! C’est donc une bonne nouvelle car cela annonce une réouverture sous peu, surement pendant la troisième phase du déconfinement. La direction du parc a l’air d’avoir déjà pris toutes les mesures pour une réouverture au plus vite.

Avec l’entretien du parc et des attractions, tout sera prêt pour accueillir de nouveau du public. Cependant, il faut repenser l’aménagement du parc et les consignes de sécurité. Les dirigeants de Disney ont dû abattre un énorme travail en collaboration avec leurs équipes pour éditer un plan global de sécurité sanitaire…

Disneyland Paris : des mesures sanitaires strictes à prévoir

Le parc est en plein air mais compte de nombreuses attractions couvertes. Il y a également des restaurants, des boutiques et des hôtels qu’il faut prendre en compte. De plus, les spectacles (surtout l’été) rassemblent des milliers de personnes et amènent les membres du cast Disney à avoir de vraies interactions sociales. Ce ne sera donc pas comme avant avec les restrictions liées à la distanciation sociale.

Cependant, vous pourrez de nouveau profiter de Disneyland et de ses attractions de légende pour vos vacances d’été. Même si les gens ne pourront peut-être plus s’asseoir les uns à côtés des autres, ils pourront accéder aux attractions avec de nouvelles règles sanitaires.

Vous pouvez donc déjà réserver vos billets pour être sûr d’avoir votre place à la date que vous voulez ! On pense que les français vont se ruer sur les billets dès que la date officielle de réouverture sera annoncée alors n’hésitez pas à anticiper si vous voulez vraiment retourner à Disneyland Paris.